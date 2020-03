Rechaza IP la consulta del gobierno

MEXICALI, BC.- El sector empresarial de Mexicali ha expresado el descontento por la consulta que este fin de semana se realiza en el municipio, al considerar que este tipo de situaciones se debe resolver a través de las instancias judiciales que marcan la ley y no por una consulta sin supervisión del Instituto Electoral y que pone en duda la confianza de la ciudadanía.

“Es una consulta que pone en riesgo a la comunidad mexicalense y una falta de consideración por la salud de los ciudadanos llevar a cabo una consulta con la situación que se vive actualmente en el país respecto al brote de contagios por el coronavirus”, dijo Ernesto Elorduy Blackaller presidente de Coparmex.

El sector empresarial se muestra al margen de la instalación o no de la cervecera, señaló. “Jamás se debe de volver a resolver a través de una consulta, nosotros exigimos al gobierno Federal y a la sociedad mexicalense que esta sea la primera y última vez que acudamos a una consulta pública para resolver un tema de este tipo”, expresó Elorduy.

MÁS TRABAJO PARA TODOS

La llegada de una nueva empresa como Constellation Brands significa más trabajo para todos, indicó el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Mexicali (Canacar).

Luciano Jiménez expuso que estos cambios son favorables, pues da pie al crecimiento de la ciudad y mayores oportunidades de crecimiento en el sector transportista. “Dentro de nuestro trabajo esto no solamente nos beneficia a nosotros, pues el 80% del costo de ese servicio vamos y lo consumimos en la localidad”.

“Es decir, a través de la compra de refacciones, combustible, servicios y gerencias dando una derrama económica directa que logra dispersarse”, expuso.

El delegado señaló que las autoridades al haber señalado que el agua no está en riesgo, la operación de la empresa será posible. “La ciudad no se pone en riesgo, ni a ella ni a sus habitantes, de tal manera que basándonos en eso, no creo que exista problema, pues solo queda esperar pues el presente y futuro están a salvo”, comentó.