Recetaron en Centros de Salud y hospitales medicamento no avalado para Covid

Personal de las clínicas de la fiebre y los hospitales, han recetado medicamento que no está avalado para tratar el Covid-19, reconoció el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico.

Cuando detectan estos casos en la Secretaría de Salud, Pérez dijo que acuden a investigar y capacitar a los médicos que recetaron el medicamento que no ha demostrado su eficacia contra el coronavirus.

El experto en salud informó, que en el afán de los médicos por querer ayudar a un paciente con Covid-19, les daban tratamientos no avalados por el gobierno federal, ni la Secretaría de Salud.

“Cualquier centro de salud que esté indicando medicamentos que no estén avalados, inmediatamente entra a revisión, hablamos con el médico, los capacitamos tanto médico, director y enfermería”, declaró.

Y no solo los Centros de Salud, también los hospitales, porque nos dimos cuenta que en el afán de querer hacerle algo a un paciente, otorgamos tratamientos que no están avalados por el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud de Baja California”, expresó.

A este medio han llegado las recetas donde les han indicado a los pacientes con Covid-19, medicamentos como la Ivermectina, Remdesivir y la Azitromicina, los cuales, han sido descalificados por el mismo Pérez.

No todos los Centros de Salud recetan medicamento contra el Covid no avalado, la mayoría se apega a las guías de práctica clínica oficiales, comentó que desafortunadamente para el Covid no hay mucho tratamiento farmacológico con efectividad comprobada.

“Hay muchos tratamientos caseros, como farmacológicos, que en ensayos clínicos demostraron su utilidad en vitro, pero cuando lo trasladan a humanos, no funcionan, entiendo a mis hermanos médicos y enfermeras, es un tema desesperante, pero aquí se trata de medicina basada en evidencias, no en experiencias”, añadió.