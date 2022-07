Rebasada capacidad de Semefo en Mexicali

La morgue del Servicio Médico Forense se encuentra rebasada actualmente en Mexicali, debido a los procesos de elaboración de perfiles genéticos, en los casos de los no identificados y no reclamados.

César Raúl González Vaca, jefe del Semefo en el estado, dijo que la morgue de la capital bajacaliforniana tiene una capacidad máxima de unos 110 cuerpos, pero actualmente tienen 120 cadáveres en sus frigoríficos.

Agregó que, a diferencia de Tijuana, en Mexicali había un flujo constante de cuerpos que eran liberados a familiares o a la fosa común, pero que en las últimas semanas, la situación del Semefo es de hacinamiento en todos los municipios.

“Hay que recordar que a nosotros la autoridad nos solicita la práctica de la necropsia, nos envían el cuerpo, realizamos el procedimiento que se nos indica y a partir de ese momento empieza a transcurrir el tiempo para que el ministerio público o las familias puedan recoger este cuerpo”, apuntó. “Hay algunos cuerpos aún del 2017 o 2018”.

El jefe del Semefo dijo que sostienen reuniones con la Fiscalía General del Estado y con Servicio periciales, pues es en el proceso de perfilación genética donde los tiempos obligan a que los cuerpos se queden más tiempo en la morgue, causando este hacinamiento.

“Necesitamos obtener los perfiles genéticos de todas estas personas para que puedan ser enviados a fosa común, (…) el problema es mayúsculo en Tijuana, donde tenemos una capacidad de 350 cuerpos y ahorita tenemos 815”, agregó.

“El trabajar un perfil genético lleva tiempo y a veces no es suficiente la muestra o no es útil entonces si ahorita tomamos una muestra de genética, la trabaja servicios periciales y puede ser que al mes me diga que no fue suficiente y que hay que volver a tomarla, entonces ya fue otro mes”, explicó González Vaca.

“Tenemos que ver qué solución le podemos, dar nosotros lo que queremos es que estos cuerpos ya tengan una sepultura digna, no podemos tener aquí tantos cuerpos, es un problema de salud, es un problema administrativo para nosotros el tener tantos cuerpos, es un problema para el personal, es un problema de olores, es un problema hasta de Derechos Humanos el tener tantos cuerpos apilados”, expresó.