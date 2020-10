Realizaron 700 matrimonios igualitarios y 14 cambios de género

En Baja California se han celebrado 700 matrimonios igualitarios, es decir, entre personas del mismo sexo, así como 14 cambios de género en las actas de nacimiento, reveló la Secretaría General de Gobierno.

“Lo que dice la corte, es derecho en este país”, declaró el secretario Amador Rodríguez Lozano, ante los cuestionamientos de la diputada local Eva María Vázquez, en torno al apoyo de la dependencia hacia los grupos pro vida.

El secretario mencionó durante su rendición de cuentas ante el Congreso, que el Registro Civil Estatal, tiene la documentación de estos 700 matrimonios igualitarios, y alrededor de 13 ó 14 cambios de género.

“Cambios de género de personas que llegan y dicen ‘ya no quiero ser mujer, yo quiero ser Pancho Pérez López’ y se le da su acta con el cambio, porque estamos obligados a cumplir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, señaló.

AMPAROS

Durante su glosa, también fue cuestionado sobre los amparos interpuestos en contra de la Ley de Movilidad, respondió que estos procedimientos no lo preocupan, ya que las motivaciones son absurdas.

En total son 43 amparos en contra la Ley de Movilidad, el acto reclamado es la emisión de la ley, se duelen los quejosos de que se viola el derecho a la salud, porque pronto habría demasiados permisos para el servicio público.

El subsecretario jurídico de la SGG, señaló que no hay uniformidad en los agravios que se expresan en los juicios de amparo, actualmente no se han concedido los actos de sucesión, y no se ha resuelto ninguno.

Rodríguez, señaló que la CNDH inició un acción de incosntitucionalidad, porque en el Estado establecieron que no podrían reproducir narcocorridos en las unidades, a lo que argumentan que se trata de una violación a los derechos humanos.