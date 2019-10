Realizarán siete reconstrucciones mamarias

MEXICALI, Baja California.- El primer reto es vencer el cáncer de mama, el siguiente es retomar su vida, en esa fase, muchas mujeres se enfrentan al impacto de sentirse mutiladas tras una masectomía, para abatirlo, existe la reconstrucción mamaria.

Siete mujeres serán sometidas a una reconstrucción mamaria luego de haber vencido el cáncer de mama, ellas se sumarán a las 152 cirugías que se han realizado de manera gratuita con el esfuerzo de varias organizaciones y voluntarios.

Filomena Jiménez Hernández, es una de las beneficiadas, compartió que el proceso de lucha contra el cáncer fue difícil, ya que lo veía como sinónimo de muerte, sin embargo hoy celebra estar viva.

“Es difícil, te sientes mutilada, todo se supera, pero gracias a Dios ya estoy en el proceso de reconstrucción, eso me va ayudar más que nada en la seguridad”, declaró Jiménez. “Es difícil verte sin una parte de uno, pero ya lo superé, me emocioné mucho cuando supe que me iban a operar, esta es la segunda, en la primera fue un expansor y ahora es el implante”, Yolanda Olivarez Rivera.

Adriana Amarillas Camacho platicó que esta cirugía significa una devolución de lo que el cáncer le arrebató, representando la esperanza de restaurar su vida con mayor seguridad.

“No viví un proceso tan difícil, pero fue triste la masectomía, muchas personas piensan que es banalidad, pero es muy difícil, llevar una prótesis que causa molestia”, detalló Guadalupe Grajeda.