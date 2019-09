Realizarán marcha a favor de la vida el 21 de septiembre

En coordinación con las marchas que se harán a nivel nacional, la Coalición de Grupos a Favor de la Vida y la Familia llevará a cabo una marcha el próximo 21 de septiembre en Mexicali a la que han convocado a diversas asociaciones religiosas y civiles.

Marcela Vaquera, representante en Mexicali del Frente Nacional por la Familia, explicó que se trata de marchas simultáneas en más de 60 ciudades en México, con la exigencia de respetar la vida “en cualquier etapa y circunstancia, así como proteger la familia”.

Entre los mensajes que esperan dar a los legisladores y gobiernos local y federal, se encuentra el de la defensa de la libertad religiosa y de conciencia, incluida la de los médicos adscritos al Sector Salud en México.

Que se construyan alternativas de apoyo para salvar las vidas de la mujer y la de su bebé, así como el freno de la “doble violencia” a mujeres que han sufrido violación, con “la puerta falsa del aborto”.

Otro de los mensajes es el de la defensa de la familia. “No se empeñen en destruir la institución familiar; legislen defendiendo los derechos humanos fundamentales de todas las personas, sin negar los derechos de los niños ni menoscabar la institución matrimonial”.

Luis Alberto Juárez Fernández, representante de la asociación “Unidos por los Valores”, dijo que los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos, “incluyendo la del desarrollo de aptitudes intelectuales, morales y religiosas, educación sexual, actitudes y virtudes”.

Queremos hacer notar a nuestros legisladores estatales con agenda promuerte que sin respeto a la vida, no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo y sin paz ni desarrollo, México no tiene un futuro digno”, expresó Vaquera.