Realizan primera Jornada Preventiva e informativa de Vectores

Con el fin de combatir la alta propagación de zancudos la cual aumenta debido a las altas temperaturas y con la fuerte presencia de humedad se estarán llevando a cabo un programa de plan de acción para prevenir e informarnos sobre como disminuir la infestación de esta en nuestra zona.

Uno de los planes de acción que conlleva esta jornada destacó la implementación de criaderos artificiales de mosquitos con el fin de capturar sus huevecillos, una vez capturados se estarán mandando pruebas al Instituto nacional de referencia epidemiológica para realizar las pruebas virológicas correspondientes, informó el secretario de salud.

Se monitorea sobre todo las áreas suburbanas y rurales donde puede haber viviendas con cúmulos de agua donde mayormente esto influye a la presencia en criaderos de mosquitos por eso la importancia de monitorear todo el estado.

En relación a esto agrego que estos criaderos se estarán colocando en aquellos hogares que tienen colección de agua o hay mayor presencia de humedad y que en caso de detectarse alguno con una circulación viral en espécimen que pueda poner en riesgo a las personas cercanas de la zona, tener la oportunidad de tomar acciones de control como lo sería la fumigación.

‘’Cada semana se hace un envío al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) porque es la única manera de saber si hay circulación viral y por el momento no ha habido un caso positivo’’ comentó Medina Amarillas.

El foco se tiene en toda la región abarcando toda la franja fronteriza desde algodones hasta playas de Tijuana, reforzando estas acciones debido al incremento de migración a Baja California, por parte de ciudadanos Centroamericanos, del Caribe incluso de Europa, esto significa un aumento de riesgo por lo tanto aumenta el monitoreo sobre todo en esta temporada de verano que favorece la propagación de mosquitos, añadió el secretario.

Foto: Karla Baylon

Ante el cuestionamiento de cuáles si había zonas de riesgo y cuáles eran estas el funcionario expresó que no se tienen identificados puntos específicos de riesgo en la ciudad, pues la existencia de los mosquitos se encuentra hasta en la zona dorada.

Actualmente no se tiene alerta en cuanto al virus del Nilo

Por el momento señaló que los mosquitos que se encuentran en las zonas residenciales alejadas, canales o drenes no representan un riesgo sobre todo porque no se tienen detectados casos aun de transmisión de enfermedades como Dengue o el virus del Nilo.

En el tema de la fumigación, agregó que si bien no hay un estimado de empresas que estén certificadas aseveró que estas son supervisadas por La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) , para asegurarse que los materiales químicos utilizados sean los adecuados y no sean tóxicos por lo que no hay riesgo de se utilizan fumigantes que puedan repercutir al daño de la salud.