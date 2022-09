Realizan fiesta de XV años a migrante en albergue Peregrino

La madre de la festejada, Marielos de los Ángeles, es de origen salvadoreña de 43 años de edad, que se encuentra viviendo en el albergue peregrino con sus 4 hijas y aunque ella solo esperaba un pequeño pastel para darle un poco de felicidad a su hija mayor, recibió el apoyo de personas que tal vez no la conocían, pero querían ayudarle a cumplir el sueño de su hija, realizar su fiesta de quince años.

En el albergue peregrino se llevó a cabo un festejo para la joven migrante Mayte Carolina Aguilar Flores, quien lució contenta y rebosando de la alegría mientras se convertía en el centro de atención de las personas que ahí se hospedan y de todos aquellos que hicieron posible su sueño, que hace unos días parecía imposible.

El albergue se adornó con globos para recibir a la festejada que brillaba con su vestido y acompañada de su madre que la miraba orgullosamente mientras sonreían y se convertían en el centro de atención de todos los presentes.

Marielos de los Ángeles aprovechó cada minuto para tomar fotos de su hija, ya que como ella misma lo comentó, hace algunos días para ella era imposible darle tan siquiera un pequeño pastel a su hija, y con el apoyo de la sociedad dos sueños se hicieron realidad.

“Todo pasó tan rápido, yo me sentía triste, sabía que no le podía ofrecer nada a mi hija, y una amiga me convenció de acercarme a Evelyn quien es mi trabajadora social. Tenía tanta vergüenza, yo solo le pedí un pastel y todo lo que se logró, yo no me esperaba esto la verdad, para mí es un sueño, no me lo puedo creer”, comentó Marielos de los Ángeles.