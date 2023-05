Realizan Simposio “Derrumbando Mentiras Globales

Se llevó a cabo el simposio “Derrumbando Mentiras Globales” organizado por el Consejo Estatal Vida y Familia este sábado 6 de mayo a partir de las 10:00 horas en el auditorio de la Catedral de Mexicali.

Cada conferencia abordó diferentes temas como la agenda legislativa contra la vida y la familia, testimonios sobre el aborto, protección a los niños sobre la ideología y la agenda progreisista.

Los conferencistas fueron Rodrigo Cortés; presidente del Frente Nacional por la Familia, Patricia Sandoval; ex trabajadora de un abortorio, Carlos Leal; político, Paulina Mendoza; Internacionalista por la UNAM, así como Carlos Ramírez y Rodrigo Fernández, abogados en derecho.

El evento fue dirigido para todas las edades, pero principalmente a jóvenes y a padres de familia que tengan dudas sobre ciertos temas que se hablan en la actualidad, sobre todo en las redes sociales.

Rodrigo Fernández , licenciado en derecho, fue el primero en impartir su conferencia, habló de los nuevos derechos humanos, cuestionando si son logros o imposiciones ideológicas, haciendo un análisis jurídico.

Argumentando que la iglesia ha lidiado con los problemas de la humildad siguiendo diferentes estrategias para abatirlos, pero que en la actualidad ha sido más difícil.

Los católicos hemos ido asimilando lo estamos pasando en el mundo, vivimos en un mundo, pero no pertenecemos a él, no debemos modernizarnos, no debemos de adaptarnos a las nuevas ideologías” expresó.