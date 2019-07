Realidad virtual: Un campo de oportunidades

MEXICALI, Baja California.- Con entrega y visión, Rubén Haros Verdugo y Ramón Contreras, estudiantes de Cetys Universidad elaboraron un proyecto de realidad virtual, con el cual piensan abrirle un campo de oportunidades al sector industrial en México.

Rubén Haros Verdugo, quien es uno de los estudiantes de la licenciatura en ingeniería de la cibernética y la electrónica de la institución, expresó que su proyecto tiene como función ser usado como herramienta de capacitación dentro de las empresas.

“Esto puede ayudar mucho al sector empresarial, pues a través del dispositivo de realidad virtual, los operadores de nuevo ingreso podrán saber las maquinas sin necesidad de estar de manera física en ellas”, indicó.

INICIOS

El joven estudiante, quien se encontraba dentro del campus, expuso que la idea del proyecto comenzó hace más de un año por cuenta propia, pues siempre ha mostrado interés por los sistemas de realidad virtual.

“Es un tema que me gusta y recordé que en la universidad estaban estos sistemas de realidad virtual, y me interesó el hecho de que podía hacer más cosas con ellos” “Así que me acerqué a los profesores quienes me otorgaron el permiso y me autorizaron el poder iniciar con mis investigaciones al respecto”, expresó.

INTERESES

Haros Verdugo, señaló que ya una vez iniciadas las investigaciones se dio cuenta del área de oportunidades que esto podría generar en el ramo de la industria mexicana, pues es algo que no ha sabido explotarse de manera eficiente.

“Yo quería investigar sobre aplicaciones en ingeniería, ya que en general no hay tantas aplicaciones y en México menos”, señaló.

BENEFICIOS

El joven estudiante no obstante, expresó que el mayor beneficio de su proyecto es que con él pueden acelerar el proceso de enseñanza dentro del sector industrial, cuestión que fue lo que más le interesó de su desarrollo.

“Nos dimos cuenta hay muchas oportunidades en el área de la industria, donde podemos capacitar operadores, y dar muestras de cómo se debe trabajar sin parar la producción”. “Cabe señalar que este sistema es reconfigurable, así que no habrá que tener diferentes tipos de líneas de capacitación”, expresó.

ENTRETENIMIENTO

Haros, asimismo, indicó que aunque ha sido un proceso largo de investigación y mucho aprendizaje, vieron que en el camino también podían desarrollar juegos de video, pues el campo de la realidad virtual se presta para el área del entretenimiento.

“Al estar trabajando en él nos dimos cuenta que hay muchas áreas por trabajar, principalmente la industria, pero vimos que el campo de la educación y el entretenimiento es un sector aprovechable, principalmente esos 3”, indicó.

Rubén Haros, expresó que actualmente el software sigue en desarrollo, pues aun hay mejoras para que el proyecto crezca y llegue a manos y ojos de las empresas. “Por el momento tenemos diseñado unos de los edificios de la universidad, donde podemos interactuar con él y poder recorrerlo, además de un videojuego de realidad virtual”, comentó.

CAMINO POR RECORRER

Luis Carlos Básaca Preciado, profesor investigador de tiempo completo de Cetys Universidad, aunado a lo anterior, comentó sentirse orgulloso de los proyectos que realizan sus alumnos, argumentando que aún así, hay camino por recorrer.

“Nos hemos planteado la investigación, nos sentimos contentos con los resultados que hemos obtenido, ya que la primera meta era rediseñar el edificio y poder entrar en todos los laboratorios”.

“Ya una vez hecho eso, aquí le damos la oportunidad de proponer a los alumnos, como el caso del videojuego, y pues adelante, tienen el total apoyo de nosotros y eso nos llena de orgullo”, expresó.

ENFOCADOS EN EL APRENDIZAJE

Básaca Preciado, no obstante, mencionó que aunque les han preguntado si el proyecto lo ingresarán a un concurso, por el momento dijo, que están enfocados en el aprendizaje.

“Ahorita estamos en lo que se llama el estado del arte, para que cuando nos encontremos en ese nivel de competencia, podamos subir esa barra y crear las aplicaciones que no existan, que es a lo que nos queremos enfocar”, explicó.