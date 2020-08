Reactivación total para septiembre: Escobedo

La reactivación de todos los sectores empresariales podría darse en la segunda quincena de septiembre, autoridades en materia económica, advierten que dependerá del comportamiento de la población en cuanto a la contención de contagios Covid-19.

El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) en Baja California, Mario Escobedo Carignan, señaló que el 57% de las empresas en Mexicali, tienen prohibida su reapertura.

Recordó que al sector de manufactura y de turismo, ya se le permite operar bajo un estricto cumplimiento de protocolos de salud y seguridad, seguirá el de comercio y servicios, el cual resulta ser el más numeroso y por tanto más complicado en su reactivación.

“El sector que va a exigir más en términos de responsabilidad del empresariado y empleados, es el sector comercio y servicios, de 35 mil entes económicos en Mexicali, 20 mil son de ese sector y no han podido ser reaperturados”, explicó.

Dijo que se han coordinado con las cámaras de comercio, para determinar cómo hacer una reactivación gradual, sin perder el control, ya que se deben de revisar los protocolos y su implementación.

“Son 125 mil entes económicos en el Estado, es sumamente complicado estarlos revisando todos, es el gran reto que tenemos, es algo que podremos terminar de hacer cuando estemos en color amarillo”, informó.

“El gran reto será el sector de comercios y servicios, será para la segunda quincena de septiembre, depende de cómo nos comportemos, las empresas ya esperaron cuatro meses, o cinco, tenemos que ser cuidados para no volver cerrar, porque eso sería el tiro de gracia para muchas empresas, sobre todo las micro y pequeñas”, advirtió.

Antes de la pandemia, había muchas personas que tenían ingresos diarios por su actividad u oficio, eso le permite tener una vida tranquila, pero vivían al día, ahora son tan pobres como el más pobre, y es parte de la desesperación de la gente, reflexionó Escobedo.

La reactivación de empresas inició con el sector de manufactura, recordó el secretario de la SEST, debido a que se reconoció que forma parte de una cadena de suministros esenciales, desde una imprenta, embalaje, empaques, insumos médicos, etcétera.

Escobedo explicó que también hubo reclamos de las embajadas de otros países, debido a que habían dejado de llegarles sus productos, por ello se hizo un análisis para determinar que era esencial para la entidad.

“Si bien es cierto en un principio generó incertidumbre, de parte de algunos inversionistas, al final del día lo hicimos de forma correcta, no nos generó rebrotes o problemas de contagios en el trabajo, la gente se enferma porque anda en la calle”, explicó.

El segundo sector reaperturado fue el turístico, particularmente importante por la cantidad de empleos que representa, y la cantidad de entes, muchos de sus empleados, a pesar de que les pagaban, pasaban por una crisis, ya que su ganancia está en las propinas, explicó.

“Muchas de estas empresas quebraron, porque esto pasó más de cuatro meses, entonces ni estábamos sacando adelante las empresas, y quienes recibían el recurso no les era suficiente para sobrevivir”, mencionó.

“Particularmente en Mexicali y Ensenada que se nos complicó, hemos venido analizando qué reactivar y cuándo reactivamos”, comentó el servidor público.

“Existen empresas que sin ser esenciales labora, cuando menos el 30% no está activado, hay otras empresas que sí pueden activarse, pero no lo hacen porque no les conviene abrir a una capacidad limitada como el 25%, entre ellos restaurantes y hoteles”, precisó.

Reconoció que toda reactivación implica movilidad, y con ello, la posibilidad de un rebrote, mientras los contagios se mantengan de manera marginal, pueden continuar con el desconfinamiento empresarial.

ENSAYOS EN BARES

La reapertura de los bares iniciará este fin de semana, declaró Escobedo que será bajo un esquema de ensayo, y solo se realizará en los municipios en los que sus alcaldes estén de acuerdo.

“Vamos estar abriendo esta semana bares, vamos a estar abriendo bares en hoteles como los primeros ensayos, coordinados con los alcaldes, ya Marina dirá si sí o no, lo mismo los cinco alcaldes”, aclaró.

Recordó la manifestación en Tijuana en la que se exigió la apertura de los bares, el Estado cederá, pero se debe hacer minimizando las posibilidades de un rebrote. “Empezamos a aperturar el fin de semana en algunos hoteles que estén en condiciones de cumplir con los protocolos, y la siguiente semana estaremos abriendo el abanico”, mencionó.

“Lo que quisiéramos es que la gente fuera al bar, y se tomara dos tragos, se la pasaran a todo dar y se fuera a descansar a su casa, quisiéramos evitar que la gente ande tomada”, declaró.

Señaló que el gobierno federal emitió los lineamientos, en los que se deben de basar para elaborar el protocolo, al evaluarlos, revisan que cumplan con el consejo de seguridad general, elaboraron un programa identificando las 59 actividades productivas que tiene el Inegi.

UNOS SÍ, OTROS NO

Los sectores que han venido reactivando son con base a los términos de cuántos empleos representan, de qué nivel, qué inversión y aportación al Producto Interno Bruto (PIB) implican, así como la posibilidad de implementar los protocolos de salud.

“Somos enemigos de estar utilizando criterios discrecionales, pero en este caso nos ha funcionado, porque a pesar de que estábamos en rojo, reactivamos empresas que debían hacerse en verde, y lo hicimos de una buena forma porque no tuvimos brotes”, señaló.

Recordó la controversia que generó la apertura de los Casinos, mientras que otros giros como las iglesias o gimnasios permanecían restringidos, eso se debió a la facilidad de implementar los mecanismos de control de salud.

Toda actividad registrada en el Gobierno de la SEST es lícita, por lo que no pueden discriminar señalando que una es más legal que otra, detrás de las empresas no ven los nombres, solo números y protocolos, justificó.

“El sentarnos con los sectores y platicar con ellos, analizar sus protocolos, el trabajo coordinado de la Secretaría de Salud, del Trabajo, la SEST, Coepris, los Ayuntamientos y reglamentos, nos ha permitido parar el sangrado en términos de los empleos”, declaró.

COSTO

De enero a junio, Mexicali perdió 2 mil 100 empleos, gran parte del Valle de Mexicali, pero el sector manufacturero, generó 1 mil 500 empleos, el sector turístico fue muy golpeado, pudieran pensar en igualar la cifra del inicio, con la del final del año.

“Quizá terminemos no perdiendo empleo, son números de la economía formal, que representa el 37%, en Mexicali el 34% es formal, hay como 257 mil asegurados, hay aproximadamente otros 160 mil en la economía informal, podría ser un comportamiento parecido pero no hay números”, aclaró.

El costo de la pandemia implica la pérdida de 75 patrones en Mexicali que estaban en el padrón del IMSS, todo empleo perdido es trágico, bajo lo que se ha enfrentado, los números del estado defienden la economía.

Las inversiones se podrán ver impactadas en el segundo semestre del año 2020, esperan captar alrededor de los 800 a 900 millones de dólares (MDD), contra 1 mil 076 del año pasado, dijo que caerá la inversión, pero no de manera proporcional a la contingencia.

Una esperanza para el Estado, es que la inversión quiere estar cerca de su mercado, la de China representa el 0.7% en Baja California, fácilmente podría alcanzar el 25%, deparó Escobedo.

A partir del segundo semestre del 2021, la economía podría volver al ritmo de crecimiento que tenía antes de la contingencia, para ello están trabajando, ya que no es algo que deban esperar, tienen que provocarlo, incitó.

SAN FELIPE

A una semana de la reapertura del sector turístico en San Felipe, están recibiendo a turismo de Mexicali y su Valle; el secretario señaló que es complicado calcular cuales fueron sus daños económicos.

“Platicamos con la alcaldesa Marina del Pilar, vemos la necesidad de de reactivarlo, hay una situación compleja, una por el sector pesquero en el Alto Golfo, que están en miras de poderlo resolver con Conapesca”, informó.

“La idea es poder reactivar a los sectores de la misma forma que en el Estado, a un 25% hoteles y moteles, por este fin de semana, no se permitirá la venta de alcohol en los restaurantes”, comentó.

“Habrá un control de quienes los visitan, será exclusivamente para residentes de Mexicali y su Valle, esas serán las dosposiciones, se está haciendo un análisis del comportamiento del fin de semana”, aclaró.

“Es complicado calcular el daño a la economía de San Felipe, la ha pasado mal, la buena noticia es que el Gobierno del Estado ya terminó de pagar los terrenos del aeropuerto por poco más de 80 millones de pesos”, anunció.

La compra de los terrenos, da certeza en la tenencia de la tierra y poder solicitar una concesión del aeropuerto, ya que actualmente es por periodos de 180 días, por lo que no podían promover vuelos comerciales a un aeropuerto que no se sabía si se tendría en tres meses, buscan lograr una concesión a 30 años.

Señaló que inversiones como la de Inveravante, podrán materializarse este año, a través de su edificación, siguen en su primera etapa, que implica 250 MDD, y en sus cuatro etapas 1 mil 500 MDD, ya tienen un acuerdo con la CFE para el suministro de energía, y el permiso para desalar agua.

ESPERAN PROYECTO DE CERVECERA

El secretario comentó que la empresa cervecera Contellation Brands, ha platicado con la dependencia, con la intención de buscar otras opciones que le permitan cumplir con el resultado de la consulta que le negó el consumo de agua en la entidad.

“Están a la espera de un planteamiento, cómo van a repensar su proyecto, no han renunciado a dejar su inversión en Mexicali, hablan de las posibilidades irse a la costa”, reveló.