“Reaccionamos para salvar vidas”

MEXICALI, Baja California.- El agente Gabriel Hernández Ramos se encontraba cerca del fraccionamiento Fovissste cuando se escuchó por la frecuencia el incendio de una casa sobre la calle Cerrada A, en ese mismo fraccionamiento.

El oficial, con veinte años en la corporación y actualmente comisionado como supervisor del Grupo Escudo, la unidad de respuesta inmediata de la Policía Municipal de Mexicali, hizo apenas un par de minutos para llegar.

Desde la ventana del segundo piso escuchó gritar a una mujer que pedía auxilio. El agente y su compañero tuvieron que brincar el cerco perimetral y encontraron que toda la casa estaba enrejada y la puerta frontal completamente cerrada con llave. Esas medidas de seguridad ahora jugaban en su contra.

A patadas y jalones lograron torcer la puerta de herrería y tumbar la puerta. Por el cuerpo de los agentes comenzó a correr la adrenalina y sin importar las llamas en la sala y lo denso del humo que la invadía, el oficial Hernández comenzó a gritar a los residentes para saber dónde estaban.

En una de las recámaras estaban Ingrid Nayeli y su bebé de tres meses de edad. El agente le pidió que se envolvieran en cobijas y aguantaran la respiración, luego los tomó fuertemente y los llevó hasta la salida, guiándose con su lámpara de mano.

Cuando ya estaban fuera de la casa los resguardó en una patrulla y pidió la presencia de ambulancias y bomberos, quienes sofocaron las llamas generadas por el corto circuito en la conexión de un televisor.

La adrenalina comenzó a disminuir y el agente comenzó a sentirse mal. Paramédicos de la Dirección de Bomberos determinaron que todos estaban ilesos, pero el agente inhaló una cantidad de humo que le generó una leve intoxicación y le brindaron oxígeno.

Unas horas después, el oficial ya estaba de nuevo en servicio. “Se nos hizo largo el tiempo, seguramente fueron segundos, pero uno no piensa en esperar a otras corporaciones y actuamos inmediatamente”, recordó.

“En ese momento se nos viene a la mente salvar la vida de las personas, es la desesperación de uno (…) antes he acudido de apoyo a otros casos pero ahora en lo personal me tocó ayudar a estas personas y me siento alegre por saber que están bien, ahora hay que seguir con el trabajo del día a día”, expresó el agente, quien de nuevo se encuentra en servicio.