Reabren Museo de la Comida China; niegan fallos estructurales

Tras más de seis meses de cierre para someterse a una revisión estructural, este 30 de diciembre el Museo Wok de la Comida China en Mexicali abre sus puertas al público.

En un recorrido realizado por autoridades municipales, la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez celebró la reapertura del museo, y aseguró contar con un dictamen que niega fallas estructurales en las instalaciones.

“Por razones que no vamos a mencionar el museo estuvo cerrado muchos meses, pero ahora ya lo tenemos abierto, nunca tuvo daños estructurales” dijo “nosotros tenemos un dictamen de que el museo no tiene daños estructurales de ningún tipo”

Fue a mediados de junio de este año cuando se dio a conocer el cierre del Museo, abierto apenas en marzo, ordenado por la entonces alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez ante supuestas fallas estructurales que presentaban las instalaciones.

El Museo Wok estará abierto a grupos reducidos de jueves a domingo de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con un costo de 20 pesos la entrada, y presenta piezas de restaurantes chinos antiguos, obras plásticas y pinturas, en su mayoría donaciones.

Sobre la denuncia interpuesta por Ramón García Yee, ex-director del Imacum, en contra de la hoy alcaldesa durante el periodo de gestión de Guadalupe Mora Quiñónez, Bustamante Martínez aseguró que nunca le fue entregada.

“La denuncia nunca llegó a mis manos, yo nunca firme nada, pero claro que me enteré pues fue tema mediático” afirmó “realmente nunca la vi, no se si se hizo o no se hizo”