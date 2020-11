Ramiro Jiménez cambia de guantes

La pandemia por el coronavirus (Covid-19) no solamente provocó que la empresa P & H Promotions eligiera el ‘autobox’ para llevar a cabo su función boxística, sino que también le permitirá a Ramiro Jiménez debutar como profesional en el deporte de los puños.

El próximo 28 de noviembre se realizará la velada denominada ‘Furia en el Ring’ dentro del estacionamiento del Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX), en tanto que Jiménez dejará a un lado su etapa como peleador de artes marciales mixtas, para subirse al cuadrilátero.

“Por la pandemia cancelaron los eventos de Combate Américas y en mi gimnasio, el 686 Boxing Camp, me ofrecieron una pelea y acepté. La verdad es que me preparé y le dediqué mucho tiempo al box porque las técnicas son distintas a las de las artes marciales mixtas”, confesó Jiménez.

El evento que está contemplado para iniciar en punto de las 17:30 horas tendrá también la participación de Ángel ‘The AB’ Beltrán, quien precisamente colaboró como ‘sparring’ de Jiménez.

“Llevo alrededor de 4 meses preparándome para esta pelea y me ayudó mucho Beltrán. Con él practiqué muchos rounds y me dio consejos. Me imagino que estaré un poco nervioso a la hora del combate, pero quiero exhibir un buen desempeño”, declaró quien tiene récord de 4-0 en ‘vale todo’.

Finalmente, el joven de 21 años de edad que peleará en peso welter, aseguró que su contienda está pactada a cuatro rounds ante un rival que también hará su presentación como profesional, en tanto que se dijo satisfecho con la idea innovadora de efectuar la función.

“Me gusta la nueva forma, porque es lo que le gente quiere, ver peleas en vivo. Estoy seguro que a la afición del box le llamará la atención y lo va a disfrutar”, sentenció.