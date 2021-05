Quinceañeras de casa hogar anhelan felicitaciones

El mayor anhelo de ocho jovencitas que la mayoría de su vida la han pasado en una Casa Hogar, es que durante su quinceañera los mexicalenses las feliciten a través de una caravana.

Emocionadas compartieron sus experiencias de vida y expectativas de al fin tener una fiesta de quince años, tal y como algunas lo soñaron desde que eran unas niñas; otras pensaron que ya no serían acreedoras a un festejo luego de llegar a los 16 años.

Las residentes de la casa hogar A Way Out, explicaron que el próximo 23 de mayo se convoca a la comunidad, a una caravana que transitará por la entrada del festejo, con el fin de compartir su alegría de haber llegado a esta nueva etapa en sus vidas.

Cada una compartió con esta Casa Editorial, un poco de su personalidad, experiencias y anhelos, con el fin de que la sociedad las conozca y se animen a unirse a la gran celebración, para la que ya tienen apoyo con la decoración y vestimenta.

BRENDA

La joven Brenda Mariel de 15 años nació el 25 de agosto, ha pasado por varias casas hogar, hoy en día dice sentirse tranquila porque no se siente tan encerrada, y emocionada con la víspera de su quinceañera.

“Me siento feliz, emocionada, aquí nos dejan que nos distraigamos, no estamos tan encerrados”, compartió Brenda Mariel. Brenda confesó que desde pequeña soñaba con una fiesta donde pudiera convivir, y conocer a más gente, ya que tiene muchas ganas de socializar. “Me gusta mucho estar aquí, estuve en otra cada hogar, yo al principio me porté mal, no me gustaba, iban a ir a un campamento, así que me trasladaron, y aquí me gustó más, me gusta la comida, haya nos castigaban por cualquier cosita, y no te dejaban escoger tu religión”, mencionó.

“Me gusta la convivencia, me gusta cuando traen comida china, es mi comida favorita, me gustaría de regalo lo que sea necesario, me gustaría un perfume, aquí los esperamos el 23 de mayo, esperamos conocerlos y gracias por apoyarnos a pesar de todo”, comentó.

Al preguntarle a Brenda que le gustaría recibir en su quinceañera, dijo que siempre ha querido un perfume de “Victoria Secret”.

IRASEMA

Cuando Irasema era una niña pequeña soñaba con tener una fiesta de quince años, sin embargo, relató que su familia no le quiso festejar, y por cuestiones de la vida, llegó a la casa hogar.

La joven Irasema, y el resto de las jóvenes están felices de recibir un vestido de quince años que será donado, para estrenarlo en su celebración.

Compartió que a veces hay “problemitas, pero siempre los saben arreglar, “Me gusta estar aquí, he estado tres veces en el DIF, sí me he escapado, porque si nos trataban bien, pero no me gustaba”, compartió.

Aceptó que ha sido difícil sobrellevar la pandemia porque se estresan en la casa, de vez en cuando las llevan a pasear; le ayuda poder pasar el tiempo viendo series de televisión.

ROSA

Rosa Isela, cumplió 15 años el pasado mes de junio, le hubiera gustado que ese día la visitaran muchas personas, pero no fue así, ante las restricciones de la pandemia, recordó.

“Me hubiera gustado que vinieran muchas personas, pero no se pudo porque estaba el coronavirus; Gaby consiguió todo, porque desde el año pasado se quería hacer, pero no se pudo por el coronavirus”, compartió.

La joven Rosa se manifiesta emocionada por la celebración, y le entusiasma pensar en la comida de la fiesta, al preguntarle, dijo que le gustaría que le regalaran “chucherías”, como churritos, chocolates, etcétera.

“Sí nos estresamos, pero a veces vienen a hacer convivios, a mí me gusta mucho dormir, y mirar la tele”, compartió.

Desde los diez años Rosa ha estado en el sistema de DIF, asegura que actualmente recibe más atención, porque está entre adolescentes, y en otras casas hogar le ponían mayor atención a los más pequeños.

BRIANDA

Brianda Giselle, cumplió 15 años el 1 de agosto, es una apasionada de la lectura, y una artista en potencia, ya que gusta de escribir canciones, y sabe tocar guitarra, solo que no tiene una.

“Gaby habló con nosotras, empezó a organizar todo, habló con las personas para tener la quinceañera”, describió.

“La verdad sí había pensado en una fiesta, pero cuando cumplí los 15 no se pudo por la pandemia, fue bueno, pero difícil, porque según yo ese día iba a estar con mis papás, pero no estuvieron, no estaban aquí”, explicó.

Brianda tiene desde los diez años en el sistema de DIF, pasó por el albergue y luego llegó a A Way Out.

Durante la pandemia tuvo algunos episodios de ansiedad, asegura que actualmente está mejor.

Lo que más le emociona del festejo es convivir con sus compañeros y conocer a la gente que la visite.

“Me gusta mucho escribir, escribo canciones sobre lo que siento”, al cuestionarle, dijo que sería bueno recibir cosas para continuar con su pasatiempo, como una libreta, también le hace falta una guitarra, ejemplificó.

YUDITH

Yudith Chanel, es una de las mentes detrás del festejo, ya que cuando hicieron una caravana a los niños, les gustó la idea, y pidieron que ellas también tuvieran un festejo similar por las quinceañeras que no se celebraron en pandemia.

“Nosotras las niñas quisimos algo así, entonces no se nos hacía justo que los chamacos tuvieran eso y nosotras no, hasta ahora nos dieron la noticia de que vamos a tener una fiesta y nosotras encantadas, nos gustaría eso”, compartió Yudith.

“Cuando estaba chica no pensaba mucho en eso, yo andaba nada más ahí, no pensaba mucho en los quince años, casi no lo pensaba, yo era muy distraída, y esas cosas no eran para mí”, confesó.

Lo que más la emociona es conocer a las personas, tener un día exclusivamente para ellas, ya que Yudith tiene en el sistema DIF desde que nació.

“Desde que nací, yo le pertenecí al DIF, a los cuatro años me pusieron en una casa hogar, donde duré hasta los catorce años, y de ahí fui al DIF otra vez, y luego esta casa hogar”, recordó.

“Ha sido tranquilo, mejor, en otras casas hogares había tenido problemas de conducta, pero en esta casa hogar es donde me han enseñado muchas cosas, y estoy como más tranquila”, declaró la jovencita.

Yudith también gusta de las artes y la lectura, le apasiona pintar, sobretodo plasmar sus creaciones en murales, pero para ellos necesita pinturas y pinceles, los cuales pueden llegar a escasear.

“Dibujo de casi todo, me gusta leer mucho, y me gusta también hacer murales, con pinceles, me gusta leer libros de terror, me gusta leer historias de fantasía, aquí nos prestan libros”, mencionó.

Al preguntarle qué le gustaría recibir de regalo en su quinceañera, mencionó que un estuche para dibujar.

AYLIN

Aylin cumplió sus quince años en abril, su cumpleaños fue divertido porque convivió con sus amigas del cuarto donde habita, a veces pensaba que los quince sería distinto a los otros cumpleaños, con muchas personas, y que estuviera “padre”.

Para ella lo más emocionante es conocer a más personas, desde los cinco años ha estado en el sistema de DIF, le ha gustado que en los últimos años tiene más actividades, entre convivios y jornadas de apoyo a la comunidad.

Compartió que su comida favorita es el espagueti y la pizza, le gusta el fútbol y los deportes, le gustaría recibir ropa, o algo relacionado con sus pasatiempos.

FLOR

Flor acaba de cumplir 16 años, cuando cumplió sus 15, fue una celebración normal, estaba en otra casa hogar, ya que ella tiene desde los tres años en el sistema DIF.

Le emociona el saber que no siempre se van a dar estas oportunidades, y el solo hecho de estar en una quinceañera, ya que en toda su vida, jamás había estado en alguna, y menos como protagonista.

“Me gusta escuchar música, hacer deportes como voleibol y futbol”, si pudiera pedir un regalo de cumpleaños, dijo que sería un kit de maquillaje, ya que está por recibir un curso profesional en la casa hogar.

PERLA

Perla tiene 16 años, su cumpleaños es el 10 de enero, ella pensó que cuando llegara a sus 15 tendría una fiesta grande, sin embargo lo pasó en la casa hogar, desde los siete está en el sistema DIF.

“Sí estoy emocionada, más que vamos a estar todos juntos”, desde los siete años Perla vive en casas hogar, ha pasado por dos instituciones, describe como difícil adaptarse a los cambios, pero ahora ya tiene amigos y son como su familia.

A Perla le gusta escuchar música y leer de todo de libros, finalmente compartió que cualquier obsequio lo agradecería.