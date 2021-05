Quiere Yolanda Padilla impulsar vigilancia ciudadana

Programas de prevención en escuelas y comités de vigilancia vecinal fueron algunas de las propuestas de Yolanda Padilla Ruiz, candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía de Mexicali.

Esta es la primera ocasión en que la docente participa en un proceso electoral, del cual considera se ha llevado una gran experiencia, pues ha visto de primera mano las necesidades ciudadanas y aspectos que anteriormente no conocía.

En materia de seguridad, la estrategia de Padilla Ruiz en caso de ganar la presidencia municipal de Mexicali se basará en programas de prevención en escuelas, aunque admite que los resultados de esto se verían a largo plazo.

Señaló que dará impulso a la creación de uno o dos comités ciudadanos por colonia para que se conviertan en vigilantes, además de la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad.

“Vigilantes ciudadanos, porque quienes más que ellos que son los que reciben todas estas amenazas, la violencia, los robos, podríamos avanzar mucho con ellos, responsabilizarlos” dijo.

Otro de los principales puntos que mencionó Padilla Ruiz fue la necesidad de apoyar a recolectores de basura con equipo y protección adecuada para realizar su trabajo sin estar expuestos a infecciones.

Según comenta la candidata, entre las principales necesidades que le han comentado los ciudadanos están el de seguridad, sobre todo en las periferias, además del alto número de baches en las calles y la falta de alumbrado público y agua en las colonias.

La entrevistada señaló que los ciudadanos ya no confían en los partidos políticos, por lo que para lograr la coordinación que propone es necesario volver a ganarse su confianza.

“No puedo comprar votos, porque no tengo dinero. Yo soy una trabajadora nada más, no soy una privilegiada, no son rica ni tampoco he estado en el gobierno” aseguró “tenemos que ganarnos la confianza de ellos, porque ya no creen en ningún partido”

PAVIMENTACIÓN

Sobre la necesidad de pavimentación en Mexicali, dijo desconocer el recurso que se necesitaría para enfrentar la problemática, aunque señala que buscará asesorarse con expertos para realizar una evaluación.

Asimismo, indicó que buscará el apoyo del sector empresarial para el desarrollo municipal, y que continuará con las obras que queden pendientes de la administración actual, aquellas que sean de beneficio para los ciudadanos.

En cuanto a la situación de San Felipe como nuevo municipio, Padilla Ruiz consideró “un logro” que se haya concretado la municipalización pues considera que traerá buenos resultados para Baja California, a pesar de admitir que se afectarán intereses de algunas personas que tienen propiedades en el Puerto y no pagan impuestos.

PROPUESTAS

•Inseguridad

•Educación

•Salud y deporte

•Desarrollo de la economía, generar empleos.

•Que no haya impunidad para nadie, que se sancione.

A FAVOR O EN CONTRA

•Renta patrullas y equipo para policías: A favor

•Fuegos artificiales en eventos deportivos y festejos: En contra

•Municipalización de San Felipe: A favor

•Cobro del Derecho al Servicio de Alumbrado Público (DSAP): En contra

•Matrimonios igualitarios: A favor

OPINIONES

•Andrés Manuel López Obrador: fracaso

•Jaime Bonilla Valdez: pillo

•Eva María Vázquez: mi respeto

•Norma Alicia Bustamante: en contra de su candidatura

•Rosa Icela López Cárdenas: mi respeto para ella

•Rosa Icela Aguilar: mi respeto para ella

•Jaime Dávila Galván: mi respeto para él

•Jorge Eugenio Núñez: mi respeto como empresario

•Carmen Salazar: no la conozco

•Marco Vizcarra Calderón: que sea educado