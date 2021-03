Quiere 'Abuelo' darle momentos gratos a México en Juegos Olímpicos en Tokio

MEXICALI, Baja California.- ´Hace 9 años, a sus 21 años Luis Álvarez se presentó como el más joven de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ahora, a sus 30 “abriles” el “Abuelo” estará de regreso en Tokio 2020 con el objetivo de darle momentos gratos a todo el País.

El arquero mexicalense que maravilló en Londres, en la especialidad de arco recurvo, apenas el pasado sábado en Monterrey,Nuevo León, selló su pase a los siguientes Juegos Olímpicos al conquistar la plaza individual para México, siendo bronce en el Clasificatorio Continental.

“Son un chorro de bendiciones, muchísimas cosas pasaban por mi cabeza, ya estamos hablando de casi 10 años que he estado en Selección Nacional buscando el pase olímpico, muy contento la verdad, contento de cómo se dio el resultado, muy difícil, fue una competencia muy difícil”, dijo el “Abuelo”.

“Al principio de la semana”, continuó, “una clasificación muy dura, condiciones climatológicas muy adversas y pues bueno, hasta cierto punto, con un rendimiento bajo pero al final las cosas salieron bien, fue un alivio y para mi es un orgullo, una vez más, de representar a México en Juegos Olímpicos”.

En una semana en la que viento se hizo presente en la “Sultana del Norte”, el talento de Baja California se las ingenió para avanzar en cada una de las etapas en el Clasificatorio Continental, donde “amarró” su pase a Tokio 2020 al clasificar a semifinales junto a Chile y dos arqueros de Colombia, siendo una plaza por país.

“La verdad que si fue un alivio, muchísima presión se disipó en ese momento, pues bueno, la semifinales no la tiré muy bien que digamos,el arquero de Colombia (Jorge Enríquez) si me puso una recia, afortunadamente, en el partido por el bronce estuve mucho mejor tirado, me sentí más en control y pude encontrar mi tiro más certero”, señaló.

Para el “Abuelo” Álvarez y su equipo de México que también integran Ángel Alvarado, Carlos Rojas y el entrenador Alejandro Vélez, luego de un año sin competencias por la pandemia, ha sido un buen inicio porque ganaron la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano, consiente que hay muchas áreas de oportunidades para mejorar.

“Mis compañeros de equipo y yo le vamos a echar muchísimas ganas para pulir todos esos detalles que tiene el equipo, que no son muchos, pero si hay mucho que trabajar, no hay que dormirse en los laureles, no hay que cantar victoria todavía, al contrario hay que entrenar más fuerte para llegar mejor preparado a cada una de las competencias del año”, comentó.

Y es que luego de conquistar la plaza individual con el “Abuelo” Àlvarez, México enfocará su trabajo para las Copas del Mundo en abril en Guatemala y en mayo en Suiza, ambas servirán como fogueo para llegar a París, Francia a buscar la plaza por equipos en los primeros días de julio.

-Del momento más emotivo tras sellar el bronce en el Clasificatorio, las lagrimas no se pudieron evitar…

“Después de 10 años de estar luchando y remando contracorriente es inevitable, aparte pasaron muchísimas cosas que no las pude evitar, creo que todo el empeó que le he puesto a mi deporte, ahí se vio reflejado, muy contento la verdad, fue algo muy emotivo, muy especial, bueno, ya pasó, hay que ir otra vez, enfocarse en lo que sí podemos controlar; ahora si que atacar cada uno de los entrenamientos con un objetivo específico y mejorar, mejorar, mejorar, de aquí para adelante es una mejora continua, tanto yo como mis compañeros y también disfrutar las competencias que vienen, disfrutar cada entrenamiento”.

-La gente en México se puso feliz de saber que el “Abuelo” está de regreso en unos Juegos Olímpicos ¿cómo recibes esa atención de la gente de México?

“La verdad que muy contento de sentir ese apoyo, ese calor de todas las personas que me conocen y mucho que no me conocen y aún así me apoyan, es algo muy bonito, muy especial, no es algo para tomarse a la ligera, ahora la responsabilidad es muchísimo mayor, por lo mismo hay que seguir enfocados, hay que seguir entrenando, bueno, vamos a seguirle porque el nivel de competencia y el compromiso que tengo con mi deporte vamos a seguir dándole ´caña´ todos los días”.

-En Londres 2012 eras el novato ¿ahora si eres el “Abuelo” de México?

“En dos semanas cumplo 30 años, ya pasó un rato y si, soy el que tiene un poco más de experiencia, a comparación de mis compañeros, que no son novatos del todo pero creo que podemos hacer un muy buen equipo y traerle momentos gratos a México”, respondió a quien le gustaría hacer campamento una o dos semanas en Baja California con el equipo de México.

“Me he dedicado mucho a mi deporte, en el proceso he sido un atleta muy disciplinado, feliz, feliz de esta oportunidad, de este pase y no queda más seguir entrenando con los pies bien firmes, bien aterrizado y, pues a enfocarse en lo que viene, que es la clasificación por equipos, hay que entrenar muchísimo por equipo, todavía hay muchísima área de oportunidad para mejorar y crecer en el equipo y vamos sobre eso”: Luis “Abuelo” Álvarez