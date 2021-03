Queremos que San Felipe sea municipio, cuando este listo: Lupita Mora

El procedimiento que se realizó para la municipalización de San Felipe no fue el correcto, consideró la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñonez, al ser cuestionada sobre la situación del Puerto.

La pregunta se dio luego de que una mayoría en el Cabildo de Mexicali rechazó el dictamen emanado de la administración municipal, que declaraba la inconveniencia de municipalizar a San Felipe.

"Claro que estamos de acuerdo que San Felipe sea municipio cuando este listo, cuando esté fortalecido, cuando la gente no vaya a tener ningún problema ni ningún riesgo de colapsarse, eso es lo que queremos".

Mora Quiñonez justificó su opinión señalando que San Felipe en este momento no podría sustentarse en materia económica, por lo que sería necesario fortalecerlo antes de que pueda convertirse en un municipio autónomo.

Asimismo, señaló que los procedimientos que llevó a cabo el Congreso del Estado no fueron del todo correctos, sobre todo por la modificación a la ley que se aprobó para que la población de Mexicali no votara en el plebiscito para municipalizar San Felipe.

"El fondo del asunto, y las formas en las que se llevaron a cabo, no es lo correcto" comentó "se me hizo una falta también de respeto a los sanfelipenses, a los mexicalenses, el no haberse incluido a todo el municipio, para que se aportara y opinara".

La alcaldesa reconoció que su voto en abstención durante la sesión de Cabildo del lunes pasado se dio porque no se contó con el tiempo necesario para revisar la situación de San Felipe, por lo que resulta delicado emitir un voto.

"Finalmente el que va a emitir el voto es el Congreso, el que hizo todas estas maniobras, como la modificación de la Constitución" dijo.

Asimismo, señaló que se investigará lo ocurrido con el documento enviado por el Congreso del Estado, que arribó al Ayuntamiento desde el mes de febrero y del cual no se tuvo conocimiento hasta hace pocos días.