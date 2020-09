Quema de cohetes en Grito porque la gente lo pidió: Bonilla

MEXICALI, B.C.- Ante las críticas de un sector de la población por abonar a la contaminación con fuegos pirotécnicos la noche del Grito de Independencia, el gobernador de Baja California, aseguró que la misma gente de Mexicali lo pidió, y que se trata de reclamos exagerados.

“La mayor parte de la gente lo aprobó, lo hicimos a petición de que mucha gente nos pidió que celebráramos de alguna manera el Día de la Independencia”, declaró Jaime Bonilla Valdez.

La entidad tenía dos años sin utilizar fuegos pirotécnicos durante el grito de Independencia, debido a la mala calidad del aire que ha provocado miles de muertes en la ciudad, según las cifras de la Secretaría de Salud.

“Yo creo que cuatro minutos de juegos pirotécnicos como se hizo en gran parte del País y del mundo… no hay ciudad más contaminada que la Ciudad de México, y también ahí se hicieron los fuegos pirotécnicos, no hay gran problema”, declaró.

“Si no hacemos los fuegos, los detractores: ‘oye por qué no hiciste los fuegos, estás ofendiéndonos’, y si los hiciste: ‘oye por qué hiciste los fuegos pirotécnicos estás contaminando’, hay de todo, y no le podemos dar gusto a todo el mundo”, dijo.

“Lo que sí puedo decir, es que gran parte de la población de Mexicali, nos pidió los fuegos pirotécnicos, y por eso lo hicimos, y tres, cuatro, cinco minutos de fuegos pirotécnicos no va a cambiar el escenario de la contaminación”, comentó Bonilla.

El mandatario estatal, hizo alusión a que hay otras causas de contaminación mucho más graves que los fuegos pirotécnicos, y que se encuentran en Mexicali, por ejemplo, las empresas.

Tras una semana con mala calidad del aire, el secretario Pérez Rico, explicó que ya hay un equipo analizando el pronóstico de muertes prematuras en la ciudad, a causa de los altos índices de contaminación que cada otoño-invierno se hacen presentes en la capital.

Cabe recordar que Mexicali ocupó la posición número siete entre la lista de las 227 ciudades más contaminadas del aire, en el continente americano, según la actualización de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) en el 2018.