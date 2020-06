‘Quédate en casa’, único método para frenar contagios: dice el Secretario de Salud

Uno de los principales lemas que el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, es el de “Hazlo por ti, hazlo por ellos, hazlo por todos, quédate en tu casa.”

Es el único método comprobado que funciona para detener la velocidad de contagio en la entidad, señaló el Secretario.

Ayer, el doctor, Pérez Rico subrayó que el distanciamiento social sigue siendo de vital importancia en la entidad.

“Ahorita la clave en los municipios que ya van con una tendencia negativa, disminuyamos la movilidad, quédense en su casa. Los grupos vulnerables, los adultos mayores, las mujeres embarazadas no salgan, no es el momento de salir”, enfatizó el titular de Salud en el Estado.

Por su parte, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, aseguró que el cambio en el semáforo de riesgo de Covid-19 no es en automático y directamente relacionado a la disminución de casos, es un proceso con diversos factores.

“Además, que vaya bajando el contagio y que no se cambie inmediatamente el semáforo, no son las cosas al mismo tiempo, porque es un proceso, o sea, no es sinónimo. Son muchos los factores que implican el cambio”, señaló el Gobernador.