"Quedarse en casa es la solución, pero no lo entienden": mexicalenses

MEXICALI,B.C.-Ante el inicio de la fase 3 del Covid-19 a nivel federal, mexicalenses comentaron que hay gente que todavía hace caso omiso al quedarse dentro de sus casas.

Expresaron que quizás desconozcan en que consiste la nueva fase, pero que esperan que los demás ciudadanos puedan hacer caso y evitar más contagios.

Otros indicaron, que ellos desde un principio han sabido cuidarse y mantener su sana distancia en lugares como el supermercado donde solo van a comprar lo indispensable.

Es por ello que bajo la presencia de la fase 3 del Covid-19, esta fue la pregunta expresa para los cachanillas: ¿Considera que durante la fase 3 del Covid-19, los ciudadanos respetarán el quedarse en casa?

Estas fueron sus respuestas

"La verdad que es algo muy feo y es más triste ver que la gente siga sin hacer caso, ya se ha visto en las noticias y pues con esta nueva fase espero que la gente entienda que nos podemos infectar todos si siguen sin acatar las órdenes", Zenayda.

"Desconocía que ya estuvieron en la fase 3 pero pues eso nos indica que tenemos que tener mucho mayor cuidado y más si tenemos niños en casa, pues a nivel nacional dicen que somos la ciudad donde menos hacemos caso, así que hay que cuidarnos", Jorge Lara.

"El tema del coronavirus es un tema sensible para mi pues en los hospitales han mostrado negligencia con mi esposo que tiene un derrame cerebral, así que lo que quiero decir es que se cuiden y no se expongan, pues por gente necia no pueden atender a gente que está más grave", Miriam Cruz.

"La fase 3 me resulta sorpresiva y yo creo que deberíamos hacer caso todos y lo digo porque yo tengo hijos y la gente no sigue las reglas, así hay que seguir tomando medidas y que las personas entiendan que esto es real", Miguel García.

"Yo creo que deberían de hacerlo porque esto está peligroso y hay mucha gente vulnerable y nos vamos a contagiar todos, así que lo mejor es cuidarnos", Antonio Rodríguez.