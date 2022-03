Quedan sólo cinco albergues municipales atendiendo a migrantes

De los once albergues municipales que se abrieron para atender a la población de origen haitiano en Mexicali, al corte de este 11 de mayo sólo cinco se mantienen abiertos y funcionando, señaló la presidenta del DIF Municipal Karla Edith González Navarro.

La entrevistada resaltó que al último corte hay 625 personas recibiendo atención en estos albergues municipales, y que de momento no existe una nueva fecha límite para el desalojo de quienes se encuentran resguardados.

“Muchos de ellos ya tienen trabajo pero no tienen vivienda, y otros todavía no cuentan con el RFC, entonces es un proceso” admitió “la gente muchas veces no confía en rentarles porque no son de aquí y ese tipo de situaciones, es nada más eso”

Según indicó la presidenta, incluso después de la fecha límite del 9 de marzo han continuado llegando personas a los albergues, aunque en menor cantidad.

Por otra parte, González Navarro resaltó que una vez que se desalojen los Centros de Desarrollo Humano Integral (CDHI) se retomarán las actividades que el DIF Municipal ofrecía previamente en estos centros.

“Son centros de desarrollo, se dan clases de manualidades, cocina, terapia de lenguaje, psicología, son para el apoyo de la comunidad” dijo.

Entre las 625 personas haitianas que se encuentran en albergues municipales se contabilizan 525 adultos, 100 niños y niñas, y 20 mujeres embarazadas, de las cuales la mayoría se encuentran en el primer y segundo trimestre de embarazo.