Quedan sin denuncia 40% de agresiones a las mujeres

BAJA CALIFORNIA, México.- La violencia contra la mujer resulta invisible para las autoridades de justicia en el 40% de los casos en Baja California, dando como resultando un ambiente de impunidad arraigado por el miedo a ser revictimizadas.

En lo que va del año 1 mil 366 mujeres han sufrido de violencia de género, solo el 60% denuncia las vejaciones a las que son sometidas, y las cifras van a la alza, señaló la directora del Instituto de la Mujer (Inmujer) en Baja California.

“Por cada diez mujeres, el 60% presenta denuncia o hacen algún tipo de acción legal, el resto no, estamos hablando de un 40% que no lo hace, porque no quieren vivir el proceso”, señaló Mónica Bedoya Serna.

El grupo más vulnerado son las mujeres de 25 a 44 años, sin embargo, también hay mujeres de la tercera edad que piden ayuda después de intervenciones del Inmujer en la comunidad, donde se dan cuenta que tienen el apoyo para salir de un entorno tóxico.

La principal razón, señaló, se debe a que no quieren ser revictimizadas, ya que al emprender una denuncia, el proceso de litigio les obliga a ver a sus agresores en los juicios, y eso es muy lastimoso para ellas.

“Lo primero a lo que nos enfrentamos aquí es a que no quieren denunciar, nuestra finalidad es que lo hagan, pero no las podemos forzar, algunas quieren el apoyo para salir de eso, como asesoría para un divorcio o sobre la custodia de los hijos”, dijo.

El 84% de los casos atendidos en el Inmujer es por violencia psicológica, muchas de ellas con amenazas de muerte; regularmente cuando fueron golpeadas van directamente a la Procuraduría (de Justicia) o la Secretaría de Salud.

La violencia económica asciende al 7% de las atenciones; el 6% se debió a casos de violencia física, quienes fueron turnadas a un refugio, al tratarse de casos extremos. Actualmente hay 25 familias en el sitio y suele permanecer lleno durante el año.

Solo en el mes de julio han recibido a 226 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia de género. Explicó que la tendencia de atenciones es al alza, pero es un indicador positivo, porque implica que la mujer pidió ayuda y así salir del círculo de la violencia.

En dicho mes, 40 mujeres de Mexicali reportaron que padecían violencia psicológica, de Tijuana 68, de Ensenada 27, y de San Quintín 14 féminas, de los otros tipos de violencia hubo 77 casos en el Estado.

Con cada una trabajan entre cinco a quince sesiones. Dependiendo del daño emocional que padezcan, ellas son canalizadas a una atención jurídica para tomar acciones legales contra el agresor, y un acompañamiento psicológico, mencionó Bedoya.

En seis años el Inmujer ha recibido y atendido más de 20 mil asuntos en torno a las víctimas de violencia, enfatizó la funcionaria estatal.

SE SIENTEN SOLAS

Una joven profesionista fue abusada sexualmente por un compañero de trabajo, ella acudió al Inmujer para pedir asesoría un mes después de la agresión debido a que no podía dormir y presentaba severos cuadros de ansiedad, relató Bedoya.

La víctima de abuso sexual manifestó ante sus jefes inmediatos la vejación que había sufrido y la respuesta fue incredulidad, no la apoyaron, no la canalizaron a la atención jurídica y psicológica que requería, dejando en impunidad al agresor.

“Por eso es el grito de ‘Yo sí te creo’, aquí en el Instituto sí les creemos y las cuidamos, después de eso, ella decidió sí interponer la denuncia y la acompañamos a la Procuraduría”, explicó.

Si una mujer se siente amenazada, pueden gestionar órdenes de protección, si el riesgo es latente, es importante que no regresen a su casa y acudan a un refugio, recomendó Bedoya.

SÓLO DE UN MES

Tan sólo en julio el Instituto de la Mujer detectó los siguientes casos:

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

•Mexicali 40 casos

•Tijuana 68

•Ensenada 27

•San Quintín 14

OTRO TIPO DE VIOLENCIA: 77 EN BC.