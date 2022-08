¿Qué tan frecuente se debe bañar a los perros?

Como guardianes responsables es nuestra obligación mantener a nuestros animales de compañía felices y saludables, y su higiene es muy importante para lograr mantenerlos sanos y también al resto de la familia.

Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta para garantizar la salud de nuestro perro es cuidar adecuadamente su pelo, y esto incluye NO bañarlo con frecuencia.

Y es que el pelo del perro cuenta con aceites que le ayudan a mantener la salud de su piel, y si lo lavas repetidamente los mismos podrían desaparecer, haciendo que tu mascota corra mayor riesgo a padecer distintas enfermedades de la piel, descompensar su pH, causarle descamaciones o picores.

Lo que nos lleva a la interrogante ¿con qué frecuencia debemos bañarlos sin dañar la salud de su pelo y piel? La respuesta rápida y en términos generales sería que el baño no sea en periodos menores a las tres semanas ni dejar transcurrir más de 8 semanas.

La respuesta larga sería que la frecuencia depende de varias consideraciones, como el largo de su pelaje, si tiende a oler mal o no, de su alimentación, de su estilo de vida es decir tener en cuenta la actividad física que realiza el animal o si es sedentario, también se debe considerar la época del año.

Es importante aclarar que existen animales con alergias o problemas dérmicos que deben ser bañados con shampoos especiales y la hora del baño requiere programarse, pero ésto por indicaciones médicas.

Por ejemplo, en infecciones en la piel es común que los veterinarios receten un baño local en las zonas afectadas incluso diariamente.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Es muy recomendable programar sesiones de baños profesionales, ya que no solo incluyen lavado de su pelo sino también limpieza de orejas, corte de uñas y vaciado de glándulas anales.

• Si a pesar de cepillar a tu perro con frecuencia y respetar los tiempos de baño, el pelaje del animal huele muy mal, la recomendación es consultar a un veterinario. Algunas enfermedades y condiciones de la piel pueden ocasionar mal olor, por eso lo mejor es que un especialista revise a tu perro.

• Durante la próxima temporada de invierno báñalo siempre con agua calientita y sécalo perfectamente antes de exponerlo a corrientes de aire. Otra opción para mantener a tu mascota limpia durante esta temporada es la de adquirir productos denominados baños en seco o toallitas húmedas fabricadas para animales.

• Finalmente la más importante es siempre utilizar artículos de higiene fabricados para ellos, su pH es muy diferente al nuestro y puedes afectar gravemente su salud si utilizas shampoos o jabones de humanos en animales.

Casos de éxito

Cosita es una perrita que llegó de la calle a una casa con una amable familia que le tendió la mano al resguardarla temporalmente con el propósito de encontrar un hogar adecuado para ella. Como pueden ver ya es muy feliz formando parte de una familia que le dará el amor y cuidados que merece.

Contáctanos

• Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados. Puedes ver sus videos en www.youtube.com/ genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Bony, 2 años y talla mediana.

Fui rescatada de la calle cuando estaba pariendo. La persona que me encontró no tuvo corazón para dejarme a mí y a mis cachorros, así que entre un vecino y ella me metieron a la casa en donde me ayudaron. Una persona comentó que conocía a mi familia, la cual se mudó de casa abandonándome embarazada. Me caracterizo por ser una perrita muy dulce, cariñosa, juguetona y sociable.

Lexy, 4 meses.

Fui rescatada de la calle por una amable persona que me brindó ayuda. Me caracterizo por ser una felina amable, tierna y muy sociable. Estoy acostumbrada a vivir totalmente dentro de casa y utilizo el arenero cuando quiero ir al baño. Me entretengo jugando tanto con las personas como con diversos objetos que encuentro en la casa.

Caty, 2 1⁄2 meses.

Mi mamá es Tita(5), una gatita rescatada de la calle que venía con combo incluido. Me caracterizo por ser una cachorrita muy feliz, juguetona y amorosa, que disfruta de la compañía humana al máximo. Vivo totalmente dentro de casa y aprendí a utilizar el arenero gracias a mi mamá y a sus sabios consejos de “Como ser un buen gato de casa Vol. 1”.