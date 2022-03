¿Qué opinan de la consulta de revocación de mandato?

Representantes de diferentes sectores de la sociedad bajacaliforniana fueron consultados por FRONTERA sobre el ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Alejandro Borja Robles, Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana (SÍ votará)

Creo que la revocación de mandato es una buena herramienta para que los gobernantes sean responsables de sus acciones y puedan ser llamados a rendir cuentas o que si actúan en detrimento de el bien común serán destituidos. Igualmente siento que la sociedad debe ser la encargada de solicitar dicha revocación, en el caso actual veo como se distorsiona con la polarización de todos los temas, más solo buscando cotos de poder. Desafortunadamente creo que con la polarización y politización de todos los temas solo logran tanto unos como otros que la participación sea cada vez menor en cuestiones electorales. El ejercicio es positivo más no veo que realmente se demuestre de una manera imparcial por la desinformación sobre el tema, estoy convencido de qué falta información de lo que se intenta lograr.

Manuel Flores Pérez, Coordinador Estatal de Movimiento Rescate México en Baja California. (NO votará)

En contra de ir a votar y presentarse el 10 de abril a las urnas, esa es la postura que tenemos como grupo y estamos invitando a la gente a no acudir a lo que le hemos llamado una farsa. Damos todo el respaldo al Instituto Nacional Electoral, por ley tiene que organizarla, no tiene otra alternativa pero nos llama la atención incluso que el mismo presidente lo está promoviendo. Evidentemente sofocaron al INE para que no tuviera los recursos suficientes para poder instalar el número de casillas idóneo para un ejercicio como este, vamos a estar ese día como observadores tratando de validar nuestra postura. Estamos seguros de que el aparato burocrático de los gobiernos de Morena van a movilizar a su gente como ya lo están haciendo, invitando a la gente a ir sobre la premisa de que si no sigue AMLO se van a acabar los programas sociales.

Joatam de Basave Ibarra, Presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE) (NO votará)

Creo que no hay que participar porque es como una emboscada al Instituto Nacional Electoral (INE), gane o pierda este personaje va a usar esto como argumento para desarticular al INE, es lo que ha querido desde hace años y hacerlo parte de la Secretaría de Gobierno como estaba en tiempos del viejo PRI y así poder meter mano a discreción en los procesos electorales. Considero que es un gasto innecesario de dinero que además no es vinculante, es decir, no necesariamente el que pierda en esta consulta lo obligaría a dejar el cargo porque cuando él fue electo como presidente no existía la figura de revocación de mandato y puede ser el caso de que no deje el cargo a pesar de perder.

Jorge Menchaca Sinencio, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de BC (SÍ votará)

Es un ejercicio democrático y creo que es bastante valido el que no solamente en esta situación exista, sino que con otros presidentes también se pueda hacer uso de este tipo de herramientas, creo que la ciudadanía debe participar porque si esto no llega a buen término podría removerse y dejar de existir este tipo de revocaciones de mandato. Confiamos en que es una opción democrática para que la gente pueda revocarle el mandato a un mandatario si no está haciendo bien el trabajo, no obstante, lo negativo es el momento que estamos viviendo actualmente en el cual tenemos una crisis económica, venimos saliendo de una pandemia y no hay dinero, y está consulta tiene un costo económico bastante alto, casi el equivalente de unas elecciones y este recurso podía aplicarse de alguna otra manera como medicinas, patrullas o muchas otras cosas.

Altagracia Tamayo Madueno, activista (SÍ votará)

Como ciudadanos es un deber, como colectivo hay cosas que nos han dejado a deber y la otra es como asociaciones civiles que nos han quitado todo el apoyo el gobierno de una manera soez. Vamos a votar.

Fidel Sánchez Gabriel, referente del movimiento estatal de Conciencia y Transformación de los Pueblos Originarios Asentados en Baja California (SÍ votará)

Para nosotros sí es importante participar en la consulta debido a que es el primer presidente que se presta a este tipo de consultas y creo que va a ser el único en la historia de nuestro país, aparte de eso, como pueblos originarios asentados en Baja California hemos visto su gran trabajo que está haciendo para el país y para los pueblos originarios, su trabajo en el estado de Oaxaca en cuestiones de pavimentaciones y el trabajo que ha hecho con los Yaquis, deposito toda mi confianza en la transparencia y en la democracia de nuestro país.

Mario Zepeda Jacobo, Presidente del Consejo Ciudadano BC ( SÍ votará)

Independientemente de que si estamos de acuerdo o no con lo que hace el presidente, la revocación de mandato es la oportunidad de reafirmar o promover el espíritu democrático en la ciudadanía, hacer una democracia real, cuando eliges a l mandatario o al representante popular y este hace todo lo contrario a su programa de trabajo, si demuestra incompetencia , corrupción o sencillamente es un títere de los poderes fácticos ¿por qué tenemos que soportarlo?, que gran incongruencia que en lugar de promover que participemos en este ejercicio todos los ciudadanos, las élites de los partidos, los grupos de interés y los opinadores profesionales promueven no hacerlo, este ejercicio debe llevarse a cabo a pesar de quienes no lo quieren porque se reconocen como perdedores.

Francisco Fiorentini, empresario. ( NO votará)

Para que haya democracia tienen que existir demócratas y López Obrador no lo es, nunca ha aceptado una derrota electoral. La revocación debe ser un recurso solicitado por la ciudadanía, no impulsado desde el gobierno, la propaganda gubernamental y el decreto con el cual el Congreso ha permitido a los funcionarios promoverlo son una clara muestra de ello. Si la gente vota y se reúnen los votos necesarios el Presidente no aceptará una derrota, por el contrario, si el ejercicio alcanza a ser vinculante el próximo paso será organizar uno para preguntarnos si queremos que se quede o no. No caigamos en su trampa, dejémoslosolo. Que se vaya cuando se tenga que ir.