Prueba su lado serio

Hablar de Ricardo Margaleff es significado de comedia, pues el actor se ha quedado en el corazón de los televidentes gracias a su personaje de “Plutarco” en una “Familia de Diez”.

Sin embargo, hoy en día experimenta una faceta de actor en un papel fuera de su zona de confort, en la novela “Te doy la vida”, donde interpreta a “Agustín” el mejor amigo de “Pedro” el papel de José Ron.

“Es un personaje que de alguna forma, yo como actor cómico o humorista, dejó el género de la comedia a un de lado para dedicarme a hacer drama en esta historia, y esto me tiene muy contento, muy emocionado, muy ilusionado.

“Porque he tenido que tocar fibras que hace ya un ratito no tocaba y como actor eso es bien interesante,porque el reto es justamente ese, interpretar con la mayor verdad posible lo que me toque hacer”.

Así lo declaró el actor en entrevista exclusiva vía telefónica para este grupo editorial, quien además expresó la forma en que está viviendo la cuarentena ya que no han podido dejar de grabar el resto de la novela.

“De alguna forma nos estamos apresurando por cualquier tipo de decisión más adelante que tome el Gobierno Federal, pues seguir grabando de aquí hasta que podamos” “Igualmente se han hecho algunos cambios en la historia, por ejemplo hay escenas donde nos hemos tenido que besar y donde ha habido abrazos en el texto y pues obviamente ya no los hemos podido hacer dentro de la historia”, expresó.

Finalmente compartió que ‘Te doy la vida’ es una historia que destaca el valor de la familia y la importancia de la salud, siendo un tema primordial para estos días.

“Es una telenovela donde se resaltan muchos valores como el de la familia principalmente, el valor de la pareja y la amistad, y sobre todo el de la salud, valorando a los nuestros.

“La salud es el tesoro más preciado que tenemos y en esta época que mejor poder platicar un poco de esto”, concluyó.

A DETALLE

Sinopsis: ‘Nicolás’ (Leonardo Herrera) es un niño de enfermo de leucemia y para recuperarse necesita un trasplante de médula. Ante esto, sus padres adoptivos, ‘Elena’ (Eva Cedeño) y ‘Ernesto’ (Jorge Salinas) se darán a la tarea de buscar al padre biológico. Así llegan al taller mecánico en el que trabaja ‘Pedro’ (José Ron) cuando este se entera que tuvo un hijo producto de una relación pasada.