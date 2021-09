Proyectan aumentos a multas de tránsito

Aumentos en distintas multas de tránsito es lo que proyectan aprobar los regidores mexicalenses en próximos días, de acuerdo al proyecto aprobado el pasado 15 de septiembre por la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación, y de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte.

El regidor Fernando Rosales Figueroa, quien participó en la mencionada sesión, confirmó que se revisaron reformas a diversos artículos del reglamento de Tránsito y Transporte de Mexicali, así como modificaciones a la tabla de sanciones.

“Sin lugar a dudas esta reforma, estos planteamientos, de una manera son también para la ciudadanía que ha sido afectada, que son víctimas, que se inhiba la conducta de quienes hacen estas prácticas” comentó.

Entre algunas de las multas que se plantea que tengan incrementos se encuentran la sanción para los vehículos que se den a la fuga luego de que un agente de tránsito le marque el alto, la cual ahora se considera una multa grave con sanciones de los 16 a 40 UMA (mil 390.72 a 3 mil 476.80 pesos).

También se incrementa la multa para aquellos conductores que no respeten el orden en la fila para cruzar la Garita Internacional hacia los Estados Unidos a entre 11 y 15 UMA (985.82 y mil 303.80 pesos), al considerar que es una de las principales quejas.

“Esa conducta ahora se considera como grave, también se está señalando como una multa severa a los ‘honderos’ que les llaman, a los que andan quemando llanta, derrapando las llantas, se va a una sanción severa de hasta 40 UMA” señaló el edil.

La multa por conducir bajo el efecto de alcohol o drogas pasa a ser una sanción severa, que de acuerdo a lo estipulado por la tabla de sanciones abarca entre las 100 a 200 UMA (8 mil 692 a 17 mil 384 pesos).

En el caso de quien se estacione en un espacio destinado a personas con discapacidad, será sancionado con una multa de entre 42 y 100 UMA (3 mil 563.72 y 8 mil 692 pesos).

Otras de las sanciones que se plantea tengan incrementos son para quienes se estacionan en una cochera o vivienda e impiden la salida a sus habitantes, conducir con el celular u otro distractor electrónico y para quien entorpezca la circulación al momento de querer entrar a un local comercial.

Asimismo, se aumentaron sanciones para el transporte de carga que transite en horarios no permitidos o con un peso que excede el recomendado, para aquellos que no cuenten con un seguro y para quienes no cuenten con placas o tarjeta de circulación vigente, entre otros.

El proyecto de modificación fue aprobado por unanimidad al interior de la Comisión Conjunta, pero será hasta que se dé su revisión y aprobación en el pleno del Cabildo de Mexicali cuándo comience a aplicarse.