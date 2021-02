Próxima vacunación antirrábica del 9 al 12 de febrero

MEXICALI, B.C.- Como parte de la campaña permanente de prevención y control de la rabia canina y felina, la Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali (JSSM), anunció que del martes 9 al viernes 12 de febrero se realizarán brigadas de vacunación antirrábica, en un horario de atención de 9:00 a 12:30 horas.

La Jefa de la JSSM, Sarahí García Flores dijo que estas actividades son organizadas para fortalecer las acciones de prevención de la rabia canina y felina en las distintas colonias y localidades de este Municipio.

Detalló que las brigadas tendrán la participación de personal del Programa de Zoonosis de la JSSM y estarán ubicadas el martes 9 de febrero en la Unidad Deportiva Hidalgo (Calzada San Miguel El Grande, Colonia Hidalgo) y el miércoles 10 en la Parroquia de la Santa Cruz (Avenida Río Culiacán, colonia Independencia).

El jueves 11 de febrero se ubicará en la “Escuela Secundaria General. No. 27” (Avenida Víctor Rosales s/n, Colonia Independencia) y el viernes 12 frente a domicilio particular localizado sobre la Calle Fray Avelar No. 881 en la Colonia Misión de Puebla.

Además de la vacunación, en el caso de los perros mayores de tres meses se les aplicará desparasitante contra la garrapata para la prevención de la Rickettsiosis.

La Responsable Jurisdiccional del Programa de Zoonosis, Paola Gómez Castellanos, recordó a la población que los perros y gatos deben ser vacunados a partir de los tres meses de edad, con refuerzo a los tres meses después y posteriormente se recomienda vacunarlos una vez por año.

Reiteró que además de estas brigadas, el Centro Antirrábico de Mexicali perteneciente a la JSSM, aplica la vacuna antirrábica y desparasitación de forma permanente en un horario de lunes a domingo de 8:00 a 12:00 horas.