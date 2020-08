Proponen a Congreso de Baja California endurecer penas por feminicidio

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha propuesto al Congreso de Baja California, una iniciativa de ley que pretende reformar una serie de artículos del Código Penal para el Estado en torno al feminicidio. Dentro de las reformas está la de tener penas de cuarenta a sesenta años de prisión y una multa de quinientos a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

En Baja California se han registrado 139 muertes violentas de mujeres de las cuales solo 19 se han tipificado bajo la figura del feminicidio.

El 26 de febrero pasado se presentó la iniciativa para reformar el artículo 129 del Código Penal para Baja California, para simplificar el feminicidio. Esta reforma presentada por la Diputada Independiente, Trinidad Vaca Chacón, ya visualizaba la tendencia de este delito y su impacto en la sociedad.

“El objetivo de la Iniciativa que estoy presentando para reformar el artículo 129 del Código Penal del Estado de Baja California, considerando como razón primaria de género, precisamente eso, el Género, el hecho de ser mujer, la simple circunstancia de que la víctima del homicidio doloso sea mujer; ésta. Es la razón histórica de fondo que existió para crear y establecer el feminicidio en la legisla legislación penal.” Exponía los motivos de esta iniciativa de reforma.

La diputada coincide en que el feminicidio es un tema que ha vulnerado la estructura de la familia en los ataques brutales que se han registrado en la entidad. Lo cual se puede extrapolar a una deuda que tiene el Congreso del Estado de Baja California, con la ciudadanía, con estas estructuras que se estremecen cada que muere una mujer.

“En esas audiencias (de feminicidios) no podemos perder de vista que son historias de vida, que no es una nota nada más, que no es un nombre. Es el luto de dos familias.” Agregó la legisladora.

Por su parte el Licenciado, Cuauhtémoc Castilla Gracia, catedrático de la UABC, coincide en que es adecuado el establecer penas más severas para el delito del feminicidio.

“Vemos un gran impacto en la sociedad y un aumento considerable en esta conducta ilícita” comentó el también criminólogo.

Para el abogado postulante, existen una serie de delitos en los que no es necesario el aumento de penas. Pero no se deben, dijo, tasar todos los delitos por igual pues habría que partir desde el punto de vista criminológico para poder derivar las penas. Pues existen delitos que independientemente de la pena no generan un efecto de inhibición en la delincuencia, como ciertos delitos económicos como el robo.

Sin embargo, en el caso del feminicidio, en este delito si existe una inhibición de la conducta.

“En el feminicidio como es un tema totalmente de violencia, un tema relacionado con la violencia familiar, con la violencia sexual hacia la mujer, un tema basado en la misoginia. En esos delitos, si procede el aumento de penas.” Recalcó el abogado.

Con esto se espera que el índice de feminicidios en la entidad se vea impactado, pero también el acabar con el rezago de armonizar la legislación local con la federal en este y otros temas.