Promesas y cumplimiento, a un año

Desde que inició la última de sus tres campañas a la Presidencia de la República, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hizo una serie de propuestas y promesas a realizar en cuanto estuviera en el poder.

Tras ganar las elecciones en julio de 2018 con más del 50% de los votos a su favor, ya como presidente electo refrendó las promesas y agregó otras.

El 1 de diciembre de 2018, López Obrador rindió protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y desde entonces ha cumplido con algunas promesas y otras han quedado en el tintero.

A continuación, una recopilación del estado de varias propuestas.

PROPUESTA: Crear una comisión para investigar casos como Ayotzinapa.

Cumplida. La Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa se creó por decreto presidencial el 4 de diciembre de 2018.

-Creación de una Policía Nacional.

Cumplida. El 26 de marzo de 2019 se crea la Guardia Nacional, que toma atribuciones de la ahora desaparecida Policía Federal. Es integrada también por elementos del Ejército Mexicano.

PROPUESTA: Amnistía para combatir la delincuencia.

No se ha hecho.

PROPUESTA: Retiro gradual de las tropas de las calles.

No se ha hecho. Los militares siguen en las calles y ahora también en la Guardia Nacional.

PROPUESTA: Venta del avión presidencial.

No se ha hecho. Aunque ya no se utiliza como avión presidencial, la aeronave “José María Morelos y Pavón” no se ha vendido. Se paga renta para tenerla en un hangar de Estados Unidos.

PROPUESTA: Reformar el artículo 108 de la Constitución para que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción.

Cumplida. El Fuero Presidencial fue eliminado por la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2019 y el Presidente puede ser juzgado por delitos electorales y de corrupción.

PROPUESTA: Revisar todos los contratos y concesiones otorgadas a empresas por parte de gobiernos estatales.

Pendiente.

PROPUESTA: Que ningún funcionario gane más que el Presidente.

Cumplida: La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de noviembre de 2018 obliga a que ningún servidor público gane más que el Presidente.

PROPUESTA: Reducirse el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Enrique Peña Nieto.

Parcial. Se redujo un porcentaje, pero no el 50% prometido.

PROPUESTA: No utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial.

Cumplida. Desde mayo de 2019 ya no existe el Estado Mayor, por lo que sus integrantes se reintegraron a las fuerzas armadas.

PROPUESTA: Cancelar la pensión a los expresidentes.

Cumplida: La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos canceló la pensión a ex presidentes y se publicó el 5 de noviembre de 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.

PROPUESTA: Hacer un gobierno itinerante para viajar por toda la República y regresar a los municipios que visitó en campaña.

Parcial. Desde su toma de protesta ha viajado a diversos estados en múltiples ocasiones.

PROPUESTA: Cancelar el servicio médico privado a los altos funcionarios.

Pendiente.

PROPUESTA: Aumentar el sueldo de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos.

Pendiente.

PROPUESTA: Revocación de mandato.

Cumplida. La Cámara de Diputados aprobó la revocación de mandato el 5 de noviembre de 2019 para Presidente y gobernadores. La consulta será el 21 de marzo de 2022.

PROPUESTA: Descentralizar el gobierno y llevar a las dependencias federales a distintos estados.

Pendiente.

PROPUESTA: Revisar los contratos y el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en su caso cancelarlo y construir dos pistas en el de Santa Lucía.

Parcial. Luego de una consulta ciudadana, en diciembre de 2018 se inicio el proceso formal para detener las obras del NAICM. Los trabajos de remodelación de Santa Lucía comenzaron en octubre de 2019.

PROPUESTA: Rehabilitación de tres de las seis refinerías de Pemex para reducir la importación de gasolinas.

No se ha hecho.

PROPUESTA: Sembrar en el sureste del país un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables.

Pendiente.

PROPUESTA: Salario mínimo del doble al actual en la zona fronteriza.

Cumplida. Por decreto presidencial a partir del 1 de enero de 2019 el salario en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 176.72 pesos, el doble del salario mínimo de 88.36 pesos de 2018.

PROPUESTA: Reducir el IVA en la zona fronteriza del 18 al 8%.

Cumplida. El decreto de la Zona Libre de la Frontera Norte reduce el cobro del IVA en 50% a las empresas que cumplan los requisitos para inscribirse.

PROPUESTA: Producir en México todo lo que consumimos.

No se ha hecho.

PROPUESTA: No habrá gasolinazos y los precios de la frontera se homologarán con EU.

Pendiente.

PROPUESTA: Rehabilitación del puerto de Salina Cruz que está en el Pacífico y el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México.

Pendiente.

PROPUESTA: Impulsar un proyecto en el Istmo de Tehuantepec.

Pendiente.

PROPUESTA: Crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura.

Pendiente.

PROPUESTA: Construcción del Tren Maya que irá de Cancún a Palenque.

Pendiente.

PROPUESTA: Recuperar la vía férrea entre Salina Cruz y Coatzacoalcos para crear un corredor que vincule el Pacífico con el Golfo de México.

Pendiente.

PROPUESTA: Creación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

Cumplida. El programa arrancó en enero de 2019 y llegó a su límite en julio del mismo año con más de 1 millón de inscritos, el registro se suspendió hasta 2020.

PROPUESTA: Crear un programa de becas para jóvenes estudiantes de nivel preparatoria y universidad.

Cumplida. El Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez García incluye becas para estudiantes de educación básica, educación media superior y educación superior.

PROPUESTA: Impulsar que las empresas contraten a jóvenes como practicantes.

Cumplida. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se une con empresas de la iniciativa privada para capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan, a los que se les da una beca mensual de 3 mil 600 pesos.

PROPUESTA: Cancelar la reforma educativa.

Cumplida.

PROPUESTA: La educación será gratuita en todos los niveles escolares: desde el preescolar hasta la universidad.

Pendiente.

PROPUESTA: Eliminar el examen de admisión a las universidades.

Pendiente.

PROPUESTA: Cancelar el Seguro Popular.

Cumplida. El 14 de noviembre el Senado de la República desapareció el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

PROPUESTA: Cobertura Universal con medicamentos y servicios públicos accesibles y gratuitos.

Pendiente.

PROPUESTA: Aplicar castigos más severos a quien violen los derechos humanos.

Pendiente.

PROPUESTA: Dar apoyos a personas con discapacidad.

Cumplida. El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 2 mil 550 pesos bimestrales a personas con discapacidad por medio de una tarjeta bancaria.

PROPUESTA: Cobertura de Internet en todo el país.

No se ha hecho.

PROPUESTA: Convertir la Residencia Oficial de Los Pinos en el mayor centro cultural del país.

Cumplida. Desde el 1 de diciembre Los Pinos abrió sus puertas como centro cultural.

PROPUESTA: Guarderías y estancias infantiles de calidad para favorecer la incorporación de las mujeres a la estructura laboral de SEDESOL.

Pendiente.

PROPUESTA: Crear protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género.

Pendiente.