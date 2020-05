“Probable que no se regrese a clases este ciclo”: advierte Bonilla

BAJA CALIFORNIA, México.- Aunque la decisión está por definirse, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, advirtió que es probable que los estudiantes no regresen a clases en este ciclo escolar.

“Varias personas me han preguntado si vamos a regresar a clases, no hemos tomado la decisión, es muy probable que ya no se regrese a clases a este ciclo escolar, se cierre”, declaró Bonilla.

Los responsables de esta decisión están por acudir a una videoconferencia, donde consultarán la decisión con el gobierno federal y la Secretaría de Educación, mencionó el gobernador.

“Baja California Sur ya tomó la decisión de que no regresen a clases, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque de regresar a clases tienen que tomar una medida de higiene en todas las escuelas”, abundó Bonilla.

El mandatario agregó que deben asegurar que todas las escuelas estén desinfectadas, pero es una decisión que todavía está en el aire, y se verá de decidir este día, e informar mañana 13 de mayo.