Prevén más clausuras por no respetar medidas sanitarias

Al menos 10 comercios fueron clausurados por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) por no cumplir con las medidas preventivas contra la Covid-19, informó el titular de la dependencia en Mexicali Marco Aurelio Gámez Servín.

Entre los giros clausurados se encuentran bares, taquerías, tiendas de autoservicio y otros, algunos de los cuales ya habían sido advertidos o sancionados anteriormente, y en este caso además de la clausura temporal recibirán una multa que va desde los 2 mil a 400 mil pesos.

“Lo que buscamos son negocios reincidentes” señaló “por ejemplo con los Oxxo ya hablamos, ya hubo un acuerdo, pero sin embargo llegamos y siguen sin tener gel ni los elementos correctos”

Al menos cinco bares se encuentran entre los sancionados, los cuales si bien si cumplen con medidas como el llenado de una bitácora, gel antibacterial y tapete desinfectante, fallan en otras como el respetar el aforo permitido.

Gámez Servín señaló que existen más establecimientos que se encuentran en la mira de las autoridades y que, en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento, comenzarán a revisar otros rubros.

Uno de estos es el de los bazares, que se plantea revisar este fin de semana, sobre todo en aquellos lugares donde se reporta que no están utilizando las medidas sanitarias.

“Ahorita estamos pasando por una pandemia que no respeta Halloween, no respeta al Padre, a la Madre, no respeta Buen Fin, son momentos de quedarnos en casa para poder controlar esta pandemia” resaltó el funcionario.