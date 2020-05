Prevén acumulación de cadáveres por incapacidad de funerarias

La acumulación de cadáveres en el Hospital General de Mexicali (HGM), es un escenario factible ante la incapacidad de funerarias para recibirlos, por ello la Secretaría de Salud, justifica la implementación de una caja de tráiler refrigerada para resguardarlos.

La caja llamada Termo King, fue instalada en las inmediaciones del HGM desde el pasado 19 de mayo, el Secretario de Salud, menciona que fue necesaria la medida, ante la posibilidad de que los muertos sobrepasen la capacidad de almacenamiento.

“No vamos a improvisar absolutamente nada, tenemos que planear para esos escenarios específicamente, ayer estuvimos en el HGM, y no hay una saturación de cuerpos, podemos manejar los cuerpos que tenemos ahí”, declaró Alonso Pérez Rico.

Detectaron diversos problemas en el flujo de la entrega de cuerpos, el primero es debido a que las funerarias están tardando varios días en recoger a las personas que perdieron la batalla ante el Covid-19.

Otro motivo es que a algunas familias les ha tomado por sorpresa la muerte por coronavirusde un integrante, y no cuentan con la solvencia para realizar los servicios funerarios, prolongando su estancia en el HGM.

“Vimos que hay mucha área de oportunidad en relación al flujo que existe entre las funerarias, las cuales se están tardando un par de días en recoger a los pacientes que han perdido la lucha”, comentó.

Otra cosa que vimos es que los familiares de los pacientes no tienen el recurso económico para ese trámite, lo estamos viendo con el DIF”, explicó el representante de la Secretaría de Salud.

La tercer razón por la que se podría llegar a una saturación en los espacios para cadáveres, es que no han sido reconocidos, debido a que las familias no van por ellos, informó el secretario Pérez.

“Lo que no queremos es tener una situación en la que tengamos un cumulo de cuerpos en el que no los podamos mover por las diferentes circunstancias, económicas, familiares, o no reconocidos”, comentó.

“Es mi obligación prevér todos los escenarios, hay un Termo King cerca de las instalaciones del HG, se tomarán todas las medidas necesarias para cuidar a nuestros trabajadores y a la población, hacer las cosas bien”, platicó.

“Si nunca llegamos a ocuparlo, que bueno, quedará como un buen ejercicio de planeación, si lo llegamos a ocupar un día, estaremos listos para poderlos atender”, declaró en torno al uso del Termo King.