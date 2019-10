Presentan nuevo cuadro de mando en la DSPM

Mexicali, Baja California.- Como parte de los cambios propios de la administración municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali, la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó nuevos nombramientos en el Cuadro de Mando.

Luego de una análisis que se llevó a cabo por parte de la Directora de Seguridad Pública Municipal Mtra. María Elena Andrade Ramírez, en su primer mes de su gestión, el cual se basó principalmente en la experiencia y desempeño al interior de la corporación policial, y verificando la vigencias de sus exámenes de control y confianza, así como su hoja de trabajo y expediente en sindicatura municipal, se realizó la selección del Nuevo Cuadro de Mando, quedando de la siguiente manera:

• Comandante Zona Mexicali

Lic. José Fernando Funes López

Antigüedad: 21 años

• Sub Comandante Zona Este

Mtro. Francisco Manzo Beltrán

Antigüedad: 17 años

• Sub Comandante Zona Poniente

Arturo López Velázquez

Antigüedad: 15 años

• Sub Comandante Zona Central

Lic. Roberto Emilio Zarate Castro

Antigüedad: 18 años

• Sub Comandante Zona Noroeste

Alejandro Ramón Roa Medina

Antigüedad: 26 años

• Sub Comandante Zona Noreste

Lic. Alejandro Carrillo García

Antigüedad: 19 años

• Sub Comandante Servicios Especiales

Lic. Rene Tanori Hernández

Antigüedad: 27 años

• Comandante Zona Valle

Lic. José Antonio Oviedo Ochoa

Antigüedad: 12 años

• Sub Comandante Zona Norte

Lic. Luis Antonio Luciano Gálvez

Antigüedad: 5 años

• Sub Comandante Zona Sur

José Mauricio Anaya Santana

Antigüedad: 13 años

• Comandante Unidad de Análisis Criminal

Ing. Salomón Arvizu Muñoz

Antigüedad: 23 años

• Comandante San Felipe

Lic. Luis Alfonso Jacobo Arvisu

Antigüedad: 13 años.

• Sub Comandante San Felipe

María Isabel Rubio Molina

Antigüedad: 6 años.

• Comandante de Tránsito

Lic. Vicente Robles Castañeda

Antigüedad: 28 años.

• Sub Comandante Tránsito Central

Lic. Alma Angelina Blanco Jiménez

Antigüedad: 13 años

• Sub Comandante Tránsito Oriente

Rodrigo Ríos Vargas

Antigüedad: 37 años

El comunicado señala que de la principal estructura de seguridad se derivarán los cargos de aproximadamente 150 elementos, de los cuales 40 de serán mujeres policías al frente de la corporación como se había anunciado por la titular de la DSPM, los cuales enfatizo la citada funcionaria, estarán en constante evaluación en su desempeño y resultado.

San Felipe desde este momento cuenta con un comandante a cargo, figura que no existía en dicho puerto.