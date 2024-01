Presentan “La volea Pádel Magazine”

MEXICALI, Baja California. Un 2024 llenó de competencias estatales y nacionales vivirá el Pádel en la capital bajacaliforniana tanto en las sucursales del Norte, Macristy y Palestra.

Desde el circuito anual conformado por tres etapas y un Masters hasta certámenes nacionales por la Federación Mexicana de Pádel. (FMPA)

Además, se busca la creación de la Fundación Estatal de Pádel en Baja California para el próximo año.

De igual manera, con el objetivo de llegar a más ciudadanos cachanillas para que puedan hacer actividad física en está disciplina se presentó la primera edición de la revista “La volea Pádel Magazine”.

Dicho artículo se encuentra en plataformas digitales y fue elaborado por Dayan García, el cual está conformado por 24 páginas, donde se cuentan historias y explicación de este deporte.

“Yo antes no sabía de este deporte, pero me encantó sus términos y conceptos y en ese sentido tuve ese sueño de crear una revista y aquí las condiciones te facilitan, es un deporte que mucha gente todavía no entiende y eso también fue fundamental para impulsarme a hacer esta

revista”, dijo Dayan.