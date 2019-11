Prescinde la 4T de 550 empleados del Gobierno Estatal

A menos de un mes de que inició la nueva administración estatal, han prescindido de 550 empleados con contratos de diversa naturaleza, reveló el representante de la Oficialía Mayor.

Jesús Núñez, oficial mayor, desglosó los 550 casos, de las cuales precisa que 250 fueron renuncias voluntarias, 50 fueron remociones y 250 más se trataron de contratos que no fueron renovados.

“Estamos hablando de 290 contratos que vencieron, pero alrededor de eso, sí se quedaron como 40 que la misma administración les renovó el contrato”, informó el servidor público del Poder Ejecutivo.

Tras lo que se dijo como un despido masivo en la Secretaría del Bienestar, según los testimonios de los trabajadores a los que no les permitieron entrar a labora al segundo día de la presente administración, el oficial contestó que al no tener base, solo se acabó el contrato.

“Despidos no hemos tenido, han sido muy pocas remociones, uno sabe que cuando entra una administración nueva tienes que llegar con tu personal de confianza, pero la mayoría ha sido renuncia voluntaria”, informó.

Calificó como un error de los trabajadores, porque eran personas de confianza, se les había terminado su contrato y ya no se les renovó, por ello no aplicó la disposición a Oficialía, al no ser personas de base.

Aseguró que no tienen contemplado un recorte para diciembre y que no hay contratos por vencer en el mes de diciembre. Estas remociones implicaron un costo que corresponde por ley, sin embargo el Oficial no tenía el dato de cuánto han costado estos movimientos.

Aguinaldos

El servidor público comentó que hay recurso para cubrir los aguinaldos de la nómina del Gobierno del Estado, por lo que se esperaría que no se repliquen las protestas del diciembre pasado, cuando llegó muy tarde el dinero.