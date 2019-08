Preocupa incremento de anorexia y bulimia en adolescentes

MEXICALI, Baja California.- La anorexia y la bulimia viene a la alza entre las nuevas generaciones de adolescentes en Mexicali, muchos de ellos desarrollan los trastornos alimentarios al poseer un sobrepeso desde la niñez que se vuelve un blanco de burlas entre sus compañeros.

La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, María Yoloxochitl Gómez Martínez, expresó que hay una preocupación en torno al aumento de estos padecimientos entre los adolescentes.

Estamos viendo con preocupación que hay un incremento en todos los padecimientos que tienen que ver con su capacidad mental, como son los trastornos de ansiedad y depresión que se pueden traducir en afecciones como la anorexia y la bulimia”, aseveró.

En los Centros de Salud están atentos a detectarlos de manera oportuna, no cuando ya vienen con el trastorno, sino cuando vienen con factores de riesgo como para caer en esos trastornos, a través de encuestas sobre la alimentación y el bullying.

Dijo que no hay una cifra con tanta precisión sobre el aumento, porque los adolescentes están en una etapa donde toman la decisión o no de ir al médico, y en la que ya no inciden los padres para llevarlos a consulta.

“A veces ni ellos mismos se dan cuenta de que tan bien o que tan mal están, y de sus factores de riesgo, por eso en los Centros de Salud, implementan los módulos de atención a los adolescentes”, mencionó.

Para los adolescentes es muy importante el núcleo familiar, todo lo que contemplen en la familia tiene mucho valor, determina su actitud y seguridad en las decisiones que tome, platicó la jefa de la Jurisdicción.

Cuando detectan a un joven con estos padecimientos, los psicólogos de los Centros trabajan con él, si no es suficiente lo envían al Instituto Psiquiátrico de Baja California (I PBC).

Mencionó que de 55 mil 900 consultas a los adolescentes, 2 mil 900 fueron detectados con sobrepeso u obesidad, y 279 con bajo peso. Además han realizado 7 mil 500 detecciones de trastornos de la conducta alimentaria y les ofrecieron 335 sesiones.

Factores

La mala alimentación desde la familia provoca el sobrepeso en el menor, ya que se la inculcaron desde la niñez, cuando llega a la adolescencia con este problema se le dificultará salir del sobre peso, abriendo la posibilidad de que se someta a prácticas nocivas como dejar de comer o vomitar.

“Regularmente las personas con sobrepeso en la adolescencia pueden caer en la anorexia o bulimia, luego de que son molestados por sus compañeros”, enfatizó la doctora.

La nutrición es considerada poco importante por los mismos adolescentes, se alimentan con comida chatarra, a deshoras o no comen, provocando los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia.

A través del programa de atención a la infancia y a la adolescencia, atendieron a este grupo tan vulnerable, que en Mexicali suman 184 mil 200 adolescentes, es decir el 18% de la población.

Todas las decisiones que tomen en esta etapa los pueden afectar o beneficiar para el resto de sus vidas, ya que están en un periodo en el que comienzan a forjar varios aspectos de su vida.

Las principales enfermedades entre ellos son las infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas; en causas de muerte están los accidentes vehiculares, lesiones autoinfligidas (suicidio) y homicidios.