Preocupa a campesinos bajacalifornianos presupuesto para 2021

La desaparición de políticas y apoyos para el sector campesino y abandono del sector es lo que observan representantes locales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para Baja California en 2021.

Luis Abraham Campos, productor del Ejido Villahermosa, resaltó que el presupuesto del próximo año representa un abandono a los productores del Valle pues contempla la eliminación de 17 programas del sector agropecuario, entre ellos algunos de financiamiento y seguros.

Esta desaparición, advierte, derivará en la falta de productividad, afectaciones directas a la derrama económica local y al abandono de más de 60 mil hectáreas en el Valle de Mexicali.

“Vemos con preocupación un presupuesto que le está dando la espalda al campo una vez más, un presupuesto que en los últimos tres años se ha reducido más del 40%” señaló “un presupuesto que no contempla financiamiento, no contempla comercialización, no contempla garantías”

Campos resaltó que actualmente se está convocando a productores agrícolas y ganaderos, diputados locales y federales, así como a senadores y a la administración estatal para que busquen gestionar políticas en favor del campo, las cuales acusan no se han visto en esta administración.

Los productores presentes reafirmaron además su petición de retirar del cargo a Héctor Haros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria en el estado, al considerar que sus propuestas no son las que exige el sector.

Además de las disidencias en materia de políticas públicas, Campos acusó que en diversas ocasiones el funcionario ha dado declaraciones en agravio a los productores.

“Hemos estado aquí manifestando el repudio y descontento de los productores” comentó “las acciones del señor han sido totalmente contrarias a las que requiere el sector, y aparte de ello se ha metido en un tema de falta de respeto, de agravio e insulto a los productores”