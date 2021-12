Premio dedicado a mi hija y Baja California: José María Cárdenas

Con un gran entusiasmo y ganas de seguir superándose, es como José María Cárdenas, fotoperiodista mexicalense, narró el haberse hecho acreedor al primer lugar en el concurso fotográfico “México en una imagen”.

Participando con una fotografía que tomó en Playas de Tijuana a la cual tituló “sueños de libertad”, en la cual se mira a una banda tocando mientras las olas y el muro fronterizo contextualizan la escena, indicó que tuvo una gran corazonada con esa captura.

Expresó que intentar retratar a México en una sola imagen puede verse como un reto, por lo que con esa toma, intentó manejar un contra discurso, en el cual pudiera expresarse que dentro del país también existen las posibilidades.

“Es una foto que para mi significa mucho, podemos ver a la banda feliz tocando, de fondo el muro fronterizo, pero ellos no van hacia esa dirección, se quedan y van con alegría tocando al interior del país”. “Y pues esto de alguna manera habla de que aquí también existen las oportunidades, que nosotros no somos el patio trasero de nadie, que somos una nación en la cual podemos crecer y ser felices”, comentó.

SOUMAYA

“Chema”, como es conocido entre sus amistades, señaló que el poder estar dentro del museo Soumaya, acompañado también del fotógrafo mexicalense Eduardo Toquero quien fue seleccionado en el concurso, lo llenó de alegría, pues para él significó mucho estar dentro de ese gran recinto artístico.

“Ese día del concurso nos dijeron que el Soumaya está dentro de los 12 mejores museos del mundo, así que al saber que mi fotografía estaba dentro y rodeado de grandes obras, me hizo sentir muy feliz”.

“Ya que saber el camino que he recorrido y me falta por recorrer, hace que siempre tenga los pies en la tierra, pues he tenido conmigo a mi familia, amigos y grandes maestros, como lo es Víctor Medina”, mencionó.

PARA MI HIJA Y PARA BAJA CALIFORNIA

El joven fotógrafo; quien expresó que fue acompañado a la premiación por su madre, señaló que ese primer lugar va dedicado a su hija Victoria, y a Baja California, estado que lo ha visto crecer.