Premio al esfuerzo

Después de presentar la propuestas con sus debidos currículos, se llevaron a cabo las votaciones para dictaminar a los ganadores de los ‘Premios Orgullo Cachanilla 2021’ en las instalaciones del ‘Salón de la Fama’.

A diferencia del 2019 y ante la escasez de competencias oficiales por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf), no premiará a lo mejor del año, sino que los galardones se entregarán a los atletas históricos.

“Fue un proceso que incluyó a diferentes sectores de la organización deportiva de Mexicali y para nosotros es muy satisfactorio.

Nuestra presidenta municipal, Marina del Pila Ávila, indicó que fue un acierto reconocer a nuestros deportistas más destacados históricamente”, expresó Lourdes Cáñez Martínez, directora del Imdecuf.

Entre los ganadores, figuran el ex beisbolista de Ligas Mayores, David ‘Chile’ Cárdenas, el ex campeón mundial de boxeo, Gilberto Román, el ex voleibolista internacional, Manuel Padilla, así como los olímpicos, Denisse López, Magaly Yánez y Jorge ‘Chatón’ Enríquez.

En relación a los entrenadores, algunos de los premiados son Humberto ‘Jaques’ Valles de atletismo, Eduardo Carmona de gimnasia, José ‘Kino’ Hernández de voleibol, José Encarnación ‘Chon’ Mena de softbol y José ‘Joe’ Durán de baloncesto.

Asimismo, por su admirable trayectoria como entrenadora, formadora e impulsora en la disciplina de porras de animación, la entrenadora, Martha Milán, tendrá un reconocimiento especial.

“La presea va a representar mucho, porque a veces la historia se va quedando en el olvido cuando no hay quien la retome. A Marina del Pilar le resultó muy interesante poder dejar grabados los nombres de esos personajes”, añadió Cáñez Martínez.

El 16 de febrero se celebrará el evento de premiación en el Teatro de la Casa de la Cultura, tentativamente.

PREMIOS

TAEKWONDO

Rama Varonil: Abelardo Puentes

Rama Femenil: Anel Félix

Entrenador: Martín Félix

TENIS

Rama Varonil: Sergio Molina

Entrenador: Jesús ‘Zurdo’ Osuna

SILLA DE RUEDAS

Rama Varonil: Francisco Postlethwaite

Rama Femenil: Liliana Montiel

TIRO CON ARCO

Rama femenil: Esdra Méndez

Rama varonil: Luis ‘Abuelo’ Álvarez

Entrenador: Alejandrina Santacruz

VOLEIBOL

Rama varonil: Manuel Padilla

Rama femenil: Mariela García

Entrenador: José Joaquín Hernández

CIEGOS Y DÉBILES VISUALES

Rama varonil: Juan Carlos Meléndrez

Rama femenil: Tania Jiménez

AGUAS ABIERTAS

Atleta: Martha Sandoval

Entrenador: Paulo Salas

AJEDREZ

Rama varonil: Marco Antonio Lomelí

Rama femenil: Fabiola Jiménez

ARTES MARCIALES MIXTAS

Categoría Profesional: Manuel Gallareta

Entrenador: Humberto ‘Jaques’ Valles

ATLETISMO

Rama varonil: Mario ‘Bebé’ Cota

Rama femenil: Magaly Yánez

BADMINTON

Rama Varonil: Ángel Ramírez

Rama Femenil: Nicolle Márquez

Entrenador: María Antonieta Barragán

BALONCESTO

Rama varonil: José ‘Joe’ Cabrera

Rama femenil: Ana María Cuevas

Entrenador: José ‘Joe’ Durán

Categoría profesional: Apolonio Torres

BÉISBOL

Rama Varonil: Arturo ‘Tury’ Navarro

Entrenador: Luis Delgado

Categoría Profesional: David ‘Chile’ Cárdenas

BOLICHE

Rama femenil: Maribel Machado

CHARRERÍA

Rama Varonil: Eufrasio Santana

CICLISMO

Rama varonil: Oliver Valenzuela

Rama femenil: Michelle Valenzuela

Entrenador: Maribel Díaz

ESGRIMA

Rama Varonil: Diego Cervantes

Rama Femenil: Victoria Meza

Entrenador: Maiquel Rodríguez

FISICOCONSTRUCTIVISMO

Rama varonil: Fernando Fernández

Rama femenil: Prissilla Arredondo

Entrenador: José Ángel Romero

FÚTBOL

Rama Varonil: Rolando Sierra

Rama Femenil: Hilda Paloma Acosta

Entrenador: Pedro Ramírez

Categoría Profesional: Jorge ‘Chatón’ Enríquez

FUTBOL AMERICANO

Rama varonil: Manuel Padilla

Entrenador: Herman Roeniger

FÚTBOL AMERICANO

Rama Femenil: Karla Fernando López

Entrenador: Luis Eduardo Mejía

FLAGS GIMNASIA

Rama femenil: Denisse López

Rama varonil: Aldo Torres

Entrenador: Eduardo Carmona

GOLF

Rama Varonil: Estaban Toledo

HALTEROFILIA

Rama varonil: Jesús Manuel Medina

Rama femenil: Aremi Fuentes

Entrenador: José Manuel Zayas

HOCKEY

Rama Varonil: Omar Benedith

Rama Femenil: Jessica Sánchez

Entrenador: Francisco Benedith

Hockey in line: Pedro Talamantes

JUDO

Rama varonil: Irán García

Rama femenil: Daniela Fernández

KARATE

Rama Femenil: Carolina Madrigal

Entrenador: Carlos Valencia

LUCHA ASOCIADA

Rama varonil: Juan Roberto Ruiz

Entrenador: Cristóbal Fraga

LUCHA LIBRE

Rama Varonil: Juan Aguilar ‘El Texano’

Rama Femenil: Armida Gámez ‘Gatúbela’

PORRAS

Rama femenil: Payola Ornelas

Rama varonil: Gonzalo Morales

Entrenador: Xóchitl López

RÁQUETBOL

Rama Varonil: Sergio Martínez

REMO

Rama varonil: Alexis López

Rama femenil: Alexa López

Entrenador: José Manuel Loyola

RUGBY

Rama Varonil: Aldo Ortiz

Rama Femenil: Marina López

Entrenador: Pavel Vázquez

SOFTBOL

Rama varonil: Juan Manuel Vázquez

Rama femenil: Yeraldine Carrión

Entrenador: José Encarnación Mena