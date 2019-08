Se acercan a predecir efectos de los sismos en BC

MEXICALI, Baja California.- La nueva hipótesis “keystone” o “piedra clave” desarrollada por científicos en Baja California busca explicar el comportamiento de las fallas sísmicas y el origen de los sismos, en base a la información que arrojó el sismo de 7.2 grados ocurrido en 2010 en Mexicali.

John Fletcher, investigador del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), uno de los autores de la hipótesis, planteó en un artículo científico publicado por la revista Nature Geosciences, este nuevo planteamiento.

El artículo científico “The role of a keystone fault in triggering the complex El Mayor-Cucapah earthquake rupture” fue publicado a principios de este año en coautoría con los científicos Michael Oskin y Orlando Terán.

Al igual que otros sismos de gran magnitud, el sismo de Mexicali abrió una oportunidad para analizar la manera en que se comportan las fallas sísmicas y entender la mecánica del planeta Tierra, pues en este caso el sismo activó movimiento en siete diferentes fallas.

Este sismo se considera uno de los más emblemáticos al producir la ruptura más compleja documentada en las placas Norteamérica-Pácifico, pues incluso algunas de las fallas activadas eran desconocidas hasta ese momento.

A través de un análisis detallado y multidisciplinario, obtuvieron un resultado que fue, a primera vista, físicamente imposible; la presión tectónica responsable del sismo rebasó por mucho el límite de fricción de la mayoría de las fallas activadas en el evento.

De esta manera, este descubrimiento impulsó una reevaluación de las suposiciones básicas que se usan en sismología, resultando en la nueva hipótesis, bautizada como “Keystone Fault Hypothesis” o Hipótesis de la Falla de la Piedra Angular.

La manera en que se activan las fallas siempre ha sido difícil de explicar para los investigadores, pero esta hipótesis se basa en el principio de arquitectura de la piedra angular, al determinar que una falla soporta más presión que las otras y mantiene la integridad de la red de fallas.

Al rebasar su resistencia a la fricción, las demás fallas se activan y provocan que la magnitud del sismo sea mayor, en casos en los que regularmente las mediciones rebasan los 7 grados.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

La hipótesis de la Falla de Piedra Angular representa una nueva herramienta en la evaluación de riesgo sísmico y ahora se puede conocer detalladamente cuáles conjuntos de fallas son susceptibles de romper juntos en el mismo evento, señala el investigador en su artículo.

El sistema de fallas de El Mayor-Cucapah no solo ha sido estudiado bajo este artículo reciente, sino también en otro en el 2014 sobre la cinética de la red de fallas en un gran terremoto, basado en lo ocurrido también en el sismo de 7.2 grados en Mexicali, en la autoría de Fletcher.