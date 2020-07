Potencializará Policía vínculo con comités vecinales

SEGUNDA PARTE

C: ¿Cuál es el panorama y posibilidad de crecer de la corporación o de su reclutamiento, pues sigue con un déficit respecto al crecimiento de Mexicali?

ALT: Según los estándares internacionales, haciendo la conversión, requerimos 3 mil policías en Mexicali, es decir, un déficit de 1 mil elementos. Creo que el servicio no se ha dejado de dar ni se dejará de dar, porque tiene que ver con las capacidades de redireccionar las estrategias de tal forma que podamos garantizar el servicio a los ciudadanos, pero también tenemos cerca de 50 cadetes que se están preparando con la posibilidad de que entre agosto y septiembre se vengan a sumar a las filas, también en el proceso de reclutar y seleccionar, que sea un proceso que no se interrumpa.

LC: ¿Cómo va a aterrizar la estrategia de acercamiento con los ciudadanos dentro de la corporación para que sea efectiva en la manera en la que la está planteando?

ALT: Es sencillo. De entrada decirte que en el área de prevención, el área de Proximidad Ciudadana, que se va a potencializar porque las bondades que tiene ese acercamiento con los cerca de 400 comités en toda la ciudad, con personas que la operan de manera desinteresada, vamos a potencializar ese enlace. También la política al resto de la policía va en ese sentido. Queremos una policía respetuosa, cortés, diligente y estricta en el cumplimiento de las normas que debemos observar pero con mucho contacto. Decía, contacto, comunicación, confianza, información y estrategias bien definidas para que la población esté convencida que nuestro principal interés es su seguridad.

LC: ¿Cuál es su análisis de lo que falta de equipo y tecnología para la Policía Municipal?

ALT: El servicio de la policía es de 24 horas y los equipos y herramientas sufren desgaste continuo de manera permanente, y es nuestra responsabilidad observar el estado que guarda y hacer proyecciones para adquisiciones o reposición. En los próximos días vamos a anunciar la entrega a la corporación de alrededor de 60 vehículos para seguridad pública, además de los análisis para renovar equipos como municiones, radios, chalecos, armas y herramientas básicas de operación.

LC: ¿Son de arrendamiento o una adquisición?

ALT: No tengo el dato preciso, pero como policía lo que te puedo decir es: a mí que me las traigan, yo las pongo a trabajar (risas).

LC: ¿Tienen identificados los grupos delincuenciales que operan en Mexicali o cómo han abordado esa coordinación que tienen con el estado y la federación en materia de seguridad?

ALT: Soy un convencido de la coordinación, porque es esencial para resultados en materia de seguridad pública. Todos los días tenemos juntas con las demás corporaciones y semana a semana con las autoridades de investigación para analizar de manera puntual el comportamiento delictivo de tal manera que podamos dar pasos precisos para sacar de circulación a todas aquellas personas que están haciendo daño a nuestra ciudad.

LC: ¿Tienen identificados esos grupos o de carteles en alguna zona del valle de Mexicali?

ALT: En cuanto al tráfico de drogas somos coadyuvantes de la corporación que tiene competencia para ello y la información la tienen ellos, pero en la mesa de seguridad se establecen rutas de coordinación y estamos dispuestos a sumarnos con ellos. En los delitos del fuero común, en las reuniones semanales identificamos grupos o personas que fueron procesadas y están en la calle, para vigilar la reincidencia o un comportamiento normal. También irnos a las zonas donde se reportan más delitos, como el robo domiciliario, robo con violencia y robo de vehículo, que son los que más estamos monitoreando.

LC: ¿Qué áreas necesitan de esa atención en particular?

ALT: Bueno, toda la zona es importante, pero la zona de Portales la tenemos muy enfocada en tareas policiales y en la zona de Los Pueblas, es un complejo de 20 a 25 fraccionamientos al oriente que se convierten en preocupación en aras de la protección a la ciudadanía.

LC: ¿Cómo sintetiza el mensaje para que recuperar la confianza de la ciudadanía y trabajar en su acercamiento?

ALT: Soy convencido de la participación ciudadana, de la coordinación interinstitucional significativa del Consejo y el Comité de Seguridad Pública, de trabajar con planeación, estratégica, con pasos decididos, de la Policía en tareas de vigilancia, de su presencia en la colonia, pero todo eso no se logra si no tenemos un entorno favorable donde el policía, que es el principal actor, no se sienta protegido y apapachado por la institución, en esas tareas estamos. Nadie puede dar lo que no tiene y quien es responsable de hacer cumplir la ley, tiene que cumplirla. Tenemos que hacer mucho en el ejemplo y en ver por nuestro personal.