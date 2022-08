Posicionamiento de Molina ante hechos violentos en BC

Tras los hechos violentos registrados durante el fin de semana en el estado, el diputado de la bancada de Morena, Juan Manuel Molina, expresó su opinión ante los ataques de algunos opositores políticos, empresariales u organizaciones civiles y justificó el trabajo realizado por el gobierno estatal para garantizar la tranquilidad de la sociedad.

Molina afirmó que algunos opositores solo desinforman al difundir información falsa en las redes sociales con el fin de desmeritar el trabajo gubernamental, ocasionando pánico en los ciudadanos.

“Él es contador, debería de analizar un poco más el tema de la ley, el sigilo en las investigaciones es una obligación de la autoridad para no salir a dar declaraciones precipitadas, porque podría haber frustrado las detenciones de los delincuentes”, respondió Molina respecto al comentario del presidente de Coparmex Mexicali sobre la falta de comunicación de las autoridades locales hacia los ciudadanos.

“Los hubiera querido escuchar igual de criticones en las administraciones pasadas, cuando se quedaban callados sobre hechos violentos que sucedieron en el Estado y que nunca se esclarecieron”, argumentó.

Además expresó que los presidentes de las diferentes cámaras empresariales no hablan de las detenciones de importantes grupos delictivos en el país, que solamente se fijan en lo malo desde su perspectiva, por lo que solicita tengan un poco de mesura ante temas tan delicados.

Hizo hincapié en que muchos diputados de oposición criticaron el actuar del gobierno o algunos otros solicitaron realizar una sesión extraordinaria durante los actos violentos del fin de semana, pero que durante sesiones en el pleno votaron en contra de iniciativas en beneficio de la seguridad pública.

“Ojalá hubieran convocado a sesión extraordinaria en el Senado de la República durante pasadas administraciones violentas y eso nunca sucedió”, comentó Molina.

PUNTOS DE VERIFICACIÓN VIAL

Sobre el tema en particular de la supuesta “militarización del país”, Molina argumentó estar completamente a favor de que existan puntos de verificación de la SEDENA o de la Guardia Nacional, debido a que es importante revisar que se transporta dentro de los vehículos que circulan en la región, para que personas que porten armas o algún material indebido puedan ser detenidos, por lo que los buenos ciudadanos no deben preocuparse al no traer nada ilegal en sus automóviles.

“No podemos permitir como gobierno que la delincuencia se apodere de la tranquilidad de los ciudadanos y del buen trabajo de la gente”.

POSICIONAMIENTO ANTE EL CASO DEL EX GOBERNADOR

Respecto a la audiencia realizada el día martes 15 de agosto al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla, sobre el caso de la planta fotovoltaica, el diputado Juan Manuel Molina argumentó que el Congreso del Estado va proporcionar toda la información que requiera la Fiscalía General del Estado o cualquier autoridad investigadora, sobre cualquier información que corresponda a la pasada administración estatal.

Afirmó que dentro del mismo Congreso existe una investigación junto con auditoría para esclarecer el caso, cuentan con documentación, aclaraciones, videos o grabaciones, las cuales estarán a disposición en caso de ser necesario.