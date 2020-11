“Pollito” ya lo veía venir

Desde el 2014, Daniel ‘Pollito’ Valdez, ha sido el mejor bajacaliforniano en el ‘Maratón Baja California’, no obstante, la cancelación del mismo no le tomó por sorpresa, pues aseguró que la organización no fue la adecuada.

“Cuando hablaron de realizar el maratón me emocioné, pero de igual manera no lo tomé con tanta seguridad. Estábamos a tres meses del evento y al no ver la convocatoria, decidí darle prioridad a otro evento”, confesó Valdez.

Debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19) y al alto índice de contagios en Mexicali, el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) decidió no llevar a cabo la edición 2020 del maratón más antiguo de México, sin embargo, para Valdez viene lo mejor de su vida deportiva.

“Se aproximan mis mejores años. He entrenado mejor, me siento más preparado y esto de la pandemia lejos de afectarme, me ha beneficiado para darme cuenta en donde estoy parado y hacia donde voy. Los eventos también te terminan distrayendo al haber tantos en el año”, declaró.

Asimismo, el también campeón absoluto del antes llamado maratón ‘Gobernador’ durante el 2018, habló de las afectaciones que ha traído precisamente la contingencia sanitaria a las personas que toman el atletismo como recreación.

“Yo lo practico por pasión y gusto, en realidad el deporte no es solamente los eventos, sino que para mí es un aspecto psicológico. Soy docente y tanto a mis alumnos, como a otras personas, si les afectó demasiado el no haber carreras, se desilusionaron e incluso ya no querían entrenar”, dijo.

Finalmente, el popular ‘Pollito’ contó cuales son sus planes al cierre del 2020, “termino mi año el 22 de noviembre con una competencia de diez kilómetros en Durango. Ahí estarán los 30 mejores atletas de México y después esperaré a que se reestructure el calendario del 2021 para seleccionar que vamos a dar”.

Actualmente, Daniel Valdez está llevando a cabo sus entrenamientos en la Ciudad de México.