Podrían sofocar incendio en Tecate en dos días

TECATE, Baja California.- El incendio que ha quemado casi 3 mil hectáreas en la sierra, podría ser sofocado en dos días, según el pronóstico de las autoridades forestales, no obstante, los brigadistas siguen requiriendo apoyo con alimentos no perecederos.

Desde el pasado 15 de julio se desató el incendio, ante su magnitud es que se han ido integrando más combatientes, sobre todo los voluntarios, precisa la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).

El porcentaje de control del fuego ha venido en aumento, ya que de un 45%, pasó a un 65% hasta el 19 de julio, señalan la dependencia estatal que se ha logrado a través de la coordinación con dependencias de los diferentes niveles de gobierno.

El incendio permanece en la zona de Valle de los Pinos en Tecate, de acuerdo al último reporte preliminar, proporcionado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), declaró Luis Alfonso Torres Torres, titular de la SPA.

Dado el porcentaje de avance en el control se estima poder liquidar el incendio en los próximos dos días, sin embargo, esta estimación puede ser cambiante debido a las variaciones de las condiciones climatológicas”, precisó el secretario.

El jueves por la tarde la cantidad de combatientes aumentó de 78 a 126, principalmente por la participación de voluntarios y ejidatarios del Ejido Aubanel Vallejo, el cual colinda con el de Pino Suarez, detalla la dependencia estatal.

La Conafor ha participado con 23 brigadistas, la SPA con 21 combatientes, la Sedena mandó a diez, hay 20 brigadistas rurales municipales, 30 voluntarios, 20 de otras instancias, y dos de servicios externos, comenta.

La temporada crítica de incendios forestales en el estado apenas inicia, por lo cual se hace un llamado a la población a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitarlos al máximo.

Señaló que ya se realizó la reunión del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) para precisar estrategias de combate y apoyo a los brigadistas en acción contra el incendio.

Exhortó a la comunidad a evitar los incendios forestales, eliminado las acumulaciones de ramas secas, maleza o basura en sus predios, no dejar vidrio, espejos o botellas sobre el terreno, no realizar fogatas o brazas en zonas forestales y no arrojar colillas de cigarro a borde de carretera.