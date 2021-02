Podría AMLO visitar Baja California: Bonilla Valdez

MEXICALI, B.C.- El gobernador declaró que entre una o dos semanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría visitar a Baja California, para revisar temas de salud y seguridad.

Bonilla adelantó que ya se encuentra en Baja California una avanzada del Estado Mayor, para ir organizando el recorrido y eligiendo los lugares que visitará, entre ellos la preparatoria militarizada construida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por otra parte el gobernador de Baja California, reveló que alrededor de 17 funcionarios que trabajan en torno al gabinete del Poder Ejecutivo, tienen aspiraciones en participar en las próximas campañas electorales.

Bonilla, explicó que no hay indicaciones para los integrantes del gabinete estatal, ya que cada quien es libre de participar e inscribirse en lo que crean que pueden ayudar a su sociedad.

“No algo como una prohibición, nada más va a ganar uno por diputación, y el que gane o la que gane, seguramente va a ser apoyada, entonces, no hay alguna prohibición”, informó el gobernador de Baja California.

Los interesados en contender o participar en las campañas, y que pidan licencia de trabajo, podrán regresar sin alguna repercusión a sus cargos gubernamentales, cuando les sea necesario, Bonilla aseguró que no les está pidiendo que renuncien.

“No tengo idea, debe fluctuar entre 15 y 17 gentes que me han dicho a mí, más no sé si se inscribieron, los que me han dicho que se han querido inscribir”, declaró el mandatario del Estado.

POLICÍAS

Sobre las manifestaciones de los elementos de la FGE, el gobernador aseguró que los policías de Baja California están “muy contentos”, y que las inconformidades se detonaron por malas interpretaciones.

“No, los policías están muy contentos, están inconformes con una cláusula donde se les pretende obligar a que pertenezcan a la agrupación, yo les dije que se cambie eso, que se haga voluntario, entonces se malinterpretó y se está corrigiendo”, concluyó.