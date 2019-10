Podrá continuar estudios jovencita contagiada de tuberculosis

MEXICALI, Baja California.- La joven Fernanda podrá continuar sus estudios de preparatoria, luego de haberse contagiado de tuberculosis y ser discriminada por el mismo personal del Colegio de Bachilleres (Cobach), Miguel Hidalgo.

Luego de denunciar ante este medio de comunicación, ser víctima de discriminación por parte de maestros y director de dicho Plantel, el caso trascendió a oficinas generales del Cobach y la Comisión de Derechos Humanos (CEDH).

Las dependencias contactaron a Fernanda para anunciarle que terminará su semestre en tiempo, debido a que es su derecho, y nunca se le debió haber negado, puesto que existe un protocolo para estos casos, el cual no activó el director del Plantel.

El Cobach habló con mi mamá, porque el director no estaba siguiendo el protocolo que debía, después Derechos Humanos se contactó conmigo y me hizo algunas preguntas, ellos van a mandar una carta o un oficio al director y maestros”, explicó la adolescente.

“Sí voy a terminar el semestre, eso le dijeron a mi mamá, que no había razón por la cual no podría hacerlo, todavía ahora se tiene que comunicar el director, para que me manden por correo el plan de estudio que voy a manejar con cada maestro”, informó Fernanda.

La colegiala detalló que podría recuperar el tiempo perdido del semestre, a través de un examen en el mes de enero. Hasta la última entrevista con Fernanda, el director no se había comunicado con ella y su familia.

“Sí estoy contenta, pero no me han dicho que sí la voy a terminar, y voy a estarlo cuando ya vea los resultados”, platicó la adolescente, quien sigue bajo tratamiento contra la tuberculosis, aislada en su hogar.