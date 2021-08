Poca afluencia en vacunación en Mexicali

Muy poca agente acudió el sábado 21 de agosto, al punto de vacunación contra el Covid-19 en la Plaza Cachanilla, en donde se estuvieron aplicando dosis del laboratorio Pfizer y de AstraZeneca.

Por largos periodos de tiempo, las mesas donde se encontraban los vacunadores, estaban despejadas, ya que eran pocas las personas que se acercaban, y algunos solo acudían para pedir información.

La señora Alma Patricia, estaba en un pequeño grupo de tan solo tres personas, que recibieron la vacuna, esperando a que pasaran los 15 minutos para observar si habría efectos secundarios de alarma.

Comentó que recibió la segunda dosis de AstraZeneca, se decidió ir hasta este momento, porque se enteró a través de su hijo, que ya estaban poniendo las segundas dosis de dicho laboratorio.

“El personal nos dio muchas indicaciones de lo que se debe esperar, la primera y la segunda dosis me la puse aquí, no fui al FEX porque me enteré que era muchísima gente”, explicó Alma Patricia.

“Espero que con esta vacunación ya haya menos contagiados, pero no creo porque vienen las Fiestas del Sol, como en Calexico, Imperial, Yuma, están saturados, de hecho yo no voy a las fiestas, menos ahorita”, mencionó.

La vacuna se está aplicando en la Plaza Cachanilla y en la Plaza Sendero de las 8:00 a las 14:00 horas, debe acudir con su comprobante de la primera dosis, desayunado y bien hidratado, señala la Secretaría de Salud.

Hasta el sábado, había 14 mil 384 dosis en el Estado, de las cuales, 1 mil 850 de AstraZeneca, seis de Pfizer, y 92 de Sinovac, están en el municipio de Mexicali, detalló la dependencia de salud.