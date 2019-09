Pierde esencia el programa: Yanin Campos

Cada domingo de “MasterChef Mx: La Revancha” se puede apreciar que la dinámica del programa se enfoca cada vez más en los conflictos personales entre los participantes, dejando de lado el enfoque hacia los platillos y la comida.

Esto se ha destacado en las redes sociales, donde los mismos espectadores notan que la esencia del programa cada vez se pierde más por concentrarse en este tipo de conflictos.

Tal fue el caso de la salida de Yanin Campos, quien mostró su descontento por la forma en que se manejó su salida del programa y señaló que esto podría afectar en la audiencia del show.

“Si recordamos a lo largo de estas 7 temporadas, la esencia de MasterChef es la cocina, el objetivo es la comida, los platillos, las nuevas ideas y si nosotros perdemos de vista esa parte que es la principal, entonces sí vamos a desviarnos, el camino se va a ir perdiendo”.

“Me gustaría que la gente que entre más ellos alimenten este tipo de situaciones, entre más sigan atacando a los participantes en redes sociales, que sigan cooperando con esto, vamos a seguir teniendo un MasterChef a base de conflictos personales entre los participantes”, compartió.

Por otro lado, la originaria de Chihuahua expresó que su salida la tomó por sorpresa pues consideró que su platillo tenía lo necesario para mantenerla en la competencia.

“Sí pensé que se iba otra persona, yo haciendo mi comparación con las críticas que recibieron otros compañeros de verdad sentía que la mía no había sido tan severa, y me sorprendió muchísimo, pero ya ahorita lo he ido asimilando de que fue la decisión absoluta de los chefs y hay que respetar”, comentó.

LA USAN PARA EL RATING

Un detalle que destacaron los usuarios de las redes sociales, fue que durante la despedida de Yanin, en la edición no se mostraron sus mejores momentos en el programa ni la despedida con los jueces, tal y como es una costumbre en el programa.

“Sentí cierta molestia que no se pasaron esas imágenes de mis mejores momentos, que no hubo el abrazo de los chefs, a Anette, cuando yo dejé mi mandil, yo creo que ha sido de todas las temporadas la única salida que no ha tenido eso. “Es muy triste, se me comentó por parte del productor que había sido una decisión de él para contener el rating, porque luego la gente se aburre mucho con las salidas. “Yo me fui bien contenta con respecto a mi desempeño en la cocina y con la relación que tuve con los chefs esta temporada, fuera de ahí si hay cosas que no estuve de acuerdo o que no me gustaron, que me incomodaron, pero nada grave”, finalizó.