Piden trabajadores jubilados del Ayuntamiento pago completo de finiquitos

MEXICALI, B.C.- Hasta la próxima semana presentará el Ayuntamiento de Mexicali una nueva propuesta para el pago de finiquitos de al menos 130 trabajadores sindicalizados jubilados, señaló el secretario de trabajos y conflictos del sindicato, Lázaro Mosqueda Martínez.

La mañana de este viernes algunos trabajadores jubilados se manifestaron en el Palacio Municipal de Mexicali, inconformes con la propuesta de la administración municipal para el pago de su finiquito.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Me lo quieren pagar en 20 mil pesos por mes, y la verdad no estamos de acuerdo" señaló Fabiola Reyna, quien trabajó por 34 años en el municipio "una sola exhibición o de perdida 40, pero no 20, ahorita a los que están jubilados les están dando 25"

Tras salir de una reunión con el oficial mayor del Ayuntamiento, Mosqueda Martínez confirmó que este problema se ha tenido desde administraciones pasadas, debido a que no cuentan con el recurso para pagar el finiquito a los trabajadores en una sola exhibición.

"En las últimas administraciones se ha estado pagando en abonos este finiquito, lo que buscamos aquí es que este derecho, que por ley les asiste, pueda ser un poco más" señaló.

Una semana fue el plazo que se dio para que las autoridades municipales presentaran una nueva propuesta para los cerca de 130 trabajadores, todos de reciente jubilación, a quienes según comentó el ex-dirigente sindical corresponderían alrededor de 800 mil pesos a cada uno por este concepto.